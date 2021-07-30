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Автомобильные номера Украины и коды регионов (таблица)

От: Алексей Шмидт
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Первые собственные номерные знаки в Украине появились с распадом СССР и утверждением Госта ДСТУ 25/88-94 в 1994 году. В последний раз их формат менялся в 2015 году, когда регистрационные знаки подогнали под европейский стандарт.

Сейчас автомобильные номера Украины состоят из восьми знаков – двух пар букв и четырех цифр (не включают в себя код страны, который обозначен в начале номера отдельно вместе с флагом). Две первые буквы используются для обозначения кода региона страны, за которым расположен регистрационный номер и его серия. 

shema nomera ukraina

Автомобильные номера Украины. Все коды регионов (таблица)

Наименование региона УкраиныКод региона
Киев (город)АА (КА)
Киевская область АI (КI)
Винницкая областьАВ (КВ)
Волынская областьАС (КС)
Днепропетровская областьАЕ (КЕ)
Донецкая областьАН (КН)
Житомирская областьАМ (КМ)
Закарпатская областьАО (КО)
Запорожская областьАР (КР)
Ивано-Франковская областьАТ (КТ)
Кировоградская областьВА (НА)
Луганская областьВВ (НВ)
Львовская областьВС (НС)
Николаевская областьВЕ (НЕ)
Одесская областьВН (НН)
Полтавская областьВI (НI)
Ровенская областьВК (НК)
Сумская областьВМ (НМ)
Тернопольская областьВО (НО)
Харьковская областьАХ (КХ)
Херсонская областьВТ (НТ)
Хмельницкая областьВХ (НХ)
Черкасская областьСА (IА)
Черниговская областьСВ (IВ)
Черновицкая областьСЕ (IЕ)
?АРК КрымАК (КК)
? г. СевастопольСН (IН)

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