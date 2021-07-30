Автомобильные номера Украины и коды регионов (таблица)

Первые собственные номерные знаки в Украине появились с распадом СССР и утверждением Госта ДСТУ 25/88-94 в 1994 году. В последний раз их формат менялся в 2015 году, когда регистрационные знаки подогнали под европейский стандарт.
Сейчас автомобильные номера Украины состоят из восьми знаков – двух пар букв и четырех цифр (не включают в себя код страны, который обозначен в начале номера отдельно вместе с флагом). Две первые буквы используются для обозначения кода региона страны, за которым расположен регистрационный номер и его серия.
Автомобильные номера Украины. Все коды регионов (таблица)
|Наименование региона Украины
|Код региона
|Киев (город)
|АА (КА)
|Киевская область
|АI (КI)
|Винницкая область
|АВ (КВ)
|Волынская область
|АС (КС)
|Днепропетровская область
|АЕ (КЕ)
|Донецкая область
|АН (КН)
|Житомирская область
|АМ (КМ)
|Закарпатская область
|АО (КО)
|Запорожская область
|АР (КР)
|Ивано-Франковская область
|АТ (КТ)
|Кировоградская область
|ВА (НА)
|Луганская область
|ВВ (НВ)
|Львовская область
|ВС (НС)
|Николаевская область
|ВЕ (НЕ)
|Одесская область
|ВН (НН)
|Полтавская область
|ВI (НI)
|Ровенская область
|ВК (НК)
|Сумская область
|ВМ (НМ)
|Тернопольская область
|ВО (НО)
|Харьковская область
|АХ (КХ)
|Херсонская область
|ВТ (НТ)
|Хмельницкая область
|ВХ (НХ)
|Черкасская область
|СА (IА)
|Черниговская область
|СВ (IВ)
|Черновицкая область
|СЕ (IЕ)
|?АРК Крым
|АК (КК)
|? г. Севастополь
|СН (IН)
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