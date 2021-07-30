Автомобильные номера Украины и коды регионов (таблица)

Первые собственные номерные знаки в Украине появились с распадом СССР и утверждением Госта ДСТУ 25/88-94 в 1994 году. В последний раз их формат менялся в 2015 году, когда регистрационные знаки подогнали под европейский стандарт.

Сейчас автомобильные номера Украины состоят из восьми знаков – двух пар букв и четырех цифр (не включают в себя код страны, который обозначен в начале номера отдельно вместе с флагом). Две первые буквы используются для обозначения кода региона страны, за которым расположен регистрационный номер и его серия.

Автомобильные номера Украины. Все коды регионов (таблица)

Наименование региона Украины Код региона Киев (город) АА (КА) Киевская область АI (КI) Винницкая область АВ (КВ) Волынская область АС (КС) Днепропетровская область АЕ (КЕ) Донецкая область АН (КН) Житомирская область АМ (КМ) Закарпатская область АО (КО) Запорожская область АР (КР) Ивано-Франковская область АТ (КТ) Кировоградская область ВА (НА) Луганская область ВВ (НВ) Львовская область ВС (НС) Николаевская область ВЕ (НЕ) Одесская область ВН (НН) Полтавская область ВI (НI) Ровенская область ВК (НК) Сумская область ВМ (НМ) Тернопольская область ВО (НО) Харьковская область АХ (КХ) Херсонская область ВТ (НТ) Хмельницкая область ВХ (НХ) Черкасская область СА (IА) Черниговская область СВ (IВ) Черновицкая область СЕ (IЕ) ?АРК Крым АК (КК) ? г. Севастополь СН (IН)

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