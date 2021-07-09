Chery Tiggo 2 Pro скоро выйдет в продажу в России

Компания Chery передала в распоряжение своих дилеров в России первые демонстрационные кроссоверы Tiggo 2 Pro. Автомобили в необычной окраске кузова будут использоваться для опроса потенциальных покупателей, после чего маркетологи «Чери» оценят перспективы модели на нашем рынке и примут решение о целесообразности его выхода в продажу.

В России эту модель уже продавали, но под именем «Тигго 2». Правда два года назад «паркетник» покинул наш рынок. Теперь же в Chery готовят для РФ обновленную версию, которая в Китае носит название Tiggo 3X Plus.

От предшественницы реформенный «паркетник» отличается другим «передком» и новым салоном, а также расширенным оснащением, включающим в себя уже в базе: систему стабилизации, электронный стояночный тормоз, автопарковщика, кнопку запуска двигателя и 9-дюймовый дисплей «мультимедии» вместо 8-дюймового тачскрина.

Согласно информации, опубликованной в ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), Tiggo 2 Pro будет предложен нашим покупателям с новой литровой «турботройкой» мощностью 102 лошадиные силы, которая придет на смену 1,6-литровому 4-цилиндровому «атмосфернику» на 106 лошадиных сил.

Список трансмиссий включит в себя как МКП, так и вариатор. Ну а привод, как и раньше, можно будет выбрать только передний.