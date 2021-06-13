Lada Largus провалил краш-тест против столба. Но оказался лучше «Весты»

Фото: Youtube/AcademeG

Как известно, автомобили Lada не участвуют в официальных краш-тестах. Впрочем в линейке российского бренда имеется модель, которая исконно «Ладой» не является. Это универсал Largus, который в Европе продают под названием Dacia Logan MPV. В 2014 году автомобиль заработал в ходе краш-тестов Euro NCAP 3 звезды. Но вновь проверить его на безопасность взялся питерский блогер «AcademeG», который испытал «Ларгус» в новой для него дисциплине – в боковом ударе об столб.

В качестве подопытного выступил автомобиль 2012 года выпуска с 7-местным салоном и двигателем Renault, купленный по низу рынка за 350 тысяч рублей.

В ходе краш-теста Largus погрузили на специальную тележку и ударили боком об столб. В момент удара датчики показали скорость в 57 километров в час.

Фото: Youtube/AcademeG

В результате столкновения со столбом «Ларгус» получил серьезные повреждения в месте удара, дойдя с пассажирской стороны ровно до центрального тоннеля. Водительское место же оказалось относительно в порядке, как и третий ряд сидений, до которого ударная волна практически не добралась.

Фото: Youtube/AcademeG

При этом в отличие от своего соседа по модельному ряду Lada Vesta, лонжерон Largus имеет иную, цельную конструкцию, поэтому достойно выдержал удар.

Резюмируя блогер отметил, что в отличие от «Весты» с точки зрения безопасности «Ларгус» спроектирован лучше. При этом минусом конструкции универсала был назван нецельный порог и живущие по отдельности пассажирский отсек и третий ряд, точка соединения которых при ударе сильно изгибается.