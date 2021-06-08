Названы 5 проблемных машин с пробегом в России

Немецкая организация технического надзора TÜV опубликовала свежий рейтинг надежности легковых автомобилей, выделив самые проблемные подержанные модели. Из списка были исключены машины, которые не продавались в России официально. В итоге осталась пятерка автомобилей, лидером в которой, как ни странно, оказался седан Dacia Logan.

Dacia/Renault Logan

Согласно информации TÜV, в возрастной категории 2-3 лет (2 поколение) индекс неисправностей этой модели составляет 10,4/56, что эквивалентно 10,4% отказов при среднем пробеге в 56 тысяч километров. Примечательно, но более возрастные «Логаны» практически не уступают своим молодым собратьям по числу поломок.

4-5 лет – 19,2/72

6-7 лет – 30,9/102

8-9 лет – 34,4/117

10-11 лет – 37,5/137

Важно отметить, что в Европе Dacia Logan в большинстве своем комплектуют не теми моторами, что в России. Что касается наших «Логинов», то двигатели для них собирает «АвтоВАЗ». По отзывам владельцев при должном обслуживании моторы российских Logan выхаживают более 250 тысяч километров.

Volkswagen Passat

Второе место по показателю низкой надежности оказалось за «Пассатом». В возрастной группе от 4 до 5 лет индекс неисправностей модели составляет 19,8/90, а с достижением ей 6-7 лет увеличивается до 25,3/120.

Mazda 6

Согласно статистике, японский седан страдает от поломок только на небольших пробегах. Индекс отказов у машин возрастом от 2 до 3 лет равен 8,5/52. При этом в более возрастных категориях «шестерка» не входит в список ненадежных машин.

Hyundai Tucson (ix35)

Корейский кроссовер попал в этот антирейтинг из-за большого числа неисправностей, которые происходят с его «старой» 10-11-летней версией, известной в России под название ix35. Такие машины, если верить статистике, ломаются в 34% случаев на пробегах 130 тысяч километров (34/130).

Nissan Qashqai

Замыкает список самых ненадежных автомобилей 10-11-летний Nissan Qashqai. Первое поколение этого кроссовера ломается в 32,9% случаев. И в среднем происходит это на пробеге в 136 тысяч километров.