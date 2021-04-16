У флагманского седана Kia K900 не будет третьего поколения

Фото: Kia

Компания Kia готовится к обновлению своего флагманского седана K900, который в Корее носит имя K9. Премьера новинки запланирована на май-июнь 2021 года. Но, как оказалось, перспективы этой модели ограничены. Как выяснил Daily-Motor.Ru автомобиль не получит третьего поколения.

«У Kia K9 не будет третьего поколения. После обновления все работы по этой модели будут прекращены» – сообщил источник Daily-Motor.Ru.

Напомним, с рестайлингом новый K9 (он же K900) получит новую головную оптику и лишится сдвоенных ДХО. Автомобиль обзаведется другой радиаторной решеткой и иными бамперами по сравнению с предшественником.

Обновленный Kia K9. Фото: соцсети

О его техническом оснащении пока ничего неизвестно. Скорее всего премиальный седан сохранит актуальный 3,8-литровый бензиновый двигатель V6 GDI и 3,3-литровый «битурбо» агрегат, мощность которых на дореформенной модели составляет 315 и 370 л.с. соответственно. Трансмиссия, как ожидается, также останется прежней. Сейчас флагман Kia комплектуют 8-диапазонным «автоматом». Привод у этой модели может быть как задним, так и полным.

Обновленный Kia K9. Фото: соцсети

В России сейчас продают актуальную версию седана Kia K900, который пришел на смену модели Quoris. Цены на автомобиль начинаются от 4 миллионов 64 тысяч 900 рублей.