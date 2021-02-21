Какие проблемы ждут владельцев обновленной Lada Vesta FL

Lada Vesta FL. Фото: Pokatim

В 2022 году «АвтоВАЗ» планирует обновить одного из своих главных драйверов продаж – Vesta. Пока рестайлинговые автомобили проходят тестовые испытания наши коллеги с портала «Автовзгляд» решили поразмышлять, с какими проблемами могут столкнуться владельцы грядущей новинки.

За годы производства Lada Vesta зарекомендовала себя как достаточно надежный автомобиль. Кузов модели обладает неплохой коррозионной стойкостью, радует крепкой подвеской, да и в целом сделан гораздо лучше, чем прежние автомобили из Тольятти, максимально приблизившись по качеству и надежности к иномаркам.

Напомним, с обновлением «Весте» прочат новую архитектуру салона с большим дисплеем мультимедийной системы в виде планшета. Ожидается, что устройство будет поддерживать протоколы Apple CarPlay и Android Auto, а также сервисы «Яндекса». Не исключено, что поначалу новая «вазовская» мультимедиа будет работать не так идеально, как хотелось бы. Впрочем, создать полностью беспроблемный развлекательный комплекс пока не удалось, пожалуй, ни одному автопроизводителю.

Возможный дизайн салона Lada Vesta FL. Фото: открытые источники

Другое новшество – электромеханический привод стояночного тормоза, который заменит на центральном тоннеле традиционный рычаг «ручника». Даже в дорогих иномарках такая система порой выдает капризы, поэтому как это будет функционировать на первых порах в отечественной модели остается загадкой.

Кроме того, с обновлением Vesta практически наверняка получит светодиодную оптику. Стоимость ремонта таких фар, как, собственно, и их замена, может влететь ее будущему владельцу в копеечку.

Фото: Renault

Что касается технической части, то и здесь в перспективе не все выглядит безоблачно. «Топовый» 1,8-литровый двигатель, на который порой жаловались владельцы «Весты», с рестайлингом должен остаться в строю. Но, скорее всего, его постараются модернизировать, избавив от прежних «болячек».

Кроме того, не исключено, что в линейку двигателей Vesta FL войдет и новый 1,3-литровый турбомотор Renault мощностью 150 лошадиных сил, локализацией которого, по слухам, вскоре займется «АвтоВАЗ». Информации о его надежности пока собрано крайне мало, что не гарантирует проблем в будущем.

Впрочем, пока это только слухи. Никакой официальной информацией об обновленной Lada Vesta «АвтоВАЗ», по традиции, делиться не спешит.