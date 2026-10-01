Yamaha выявила риск отказа трансмиссии у мотоциклов Tracer 9 и MT-09

Компания Yamaha Motor объявила отзыв двух моделей с автоматизированной механической трансмиссией Y-AMT. Под сервисную кампанию попали 1289 мотоциклов Tracer 9 GT+ Y-AMT и MT-09 S, у которых обнаружена проблема с валом переключения передач. В 40 подтвержденных случаях неисправность уже проявилась, однако аварий из-за нее не произошло.

Y-AMT расшифровывается как Yamaha Automated Manual Transmission и представляет собой систему автоматизированного переключения передач. Технология позволяет отказаться от традиционного ручного управления коробкой передач, сохраняя механическую основу трансмиссии.

Уведомление об отзыве Yamaha Motor направила в Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии 29 сентября. Начало отзывной кампании запланировано на 30 сентября.

Причиной стала недостаточная прочность вала переключения передач. Из-за многократного переключения передач деталь может разрушиться, что способно привести к неисправности трансмиссии. Водитель может увидеть загоревшийся индикатор неисправности двигателя, а при отказе системы Y-AMT переключение передач станет невозможным.

В наиболее тяжелом случае неисправность способна привести к полной остановке системы Y-AMT и сделать мотоцикл неработоспособным. Yamaha намерена устранить проблему путем замены валов переключения передач на модернизированные детали.

Под отзыв попали 686 экземпляров Tracer 9 GT+ Y-AMT с заводским обозначением 8BL-RNA1J. Эти мотоциклы были произведены с 9 апреля 2025 года по 27 июля 2026 года.

Еще 603 мотоцикла приходятся на MT-09 S с обозначением модели 8BL-RN88J. Их выпускали с 10 июня 2024 года по 19 августа 2026 года. В сумме сервисная кампания охватывает 1289 единиц этих моделей.