Honda готовит новый суперспортивный мотоцикл с атмосферным 900-кубовым двигателем V3

Прототип Honda V3r 900

Японская марка Honda приступила к созданию нового суперспортивного мотоцикла с атмосферным V3 объемом 900 куб. см. Проект может получить название V3R 900RR или CBR900RR и рассматривается как возможная замена CBR600RR. Официального подтверждения скорого запуска модели пока нет, однако новый двигатель V3 уже прошел путь от концепции до работающего прототипа.

Honda уже использовала трехцилиндровые V-образные двигатели в мотоциклах, однако предыдущие V3 японской марки были двухтактными. Новый четырехтактный V3 стал первым подобным проектом Honda примерно за 40 лет. Концепцию двигателя компания впервые показала на EICMA в 2024 году, а в 2025-м представила прототип мотоцикла V3R 900 E-Compressor. Как раз его мотор и может лечь в основу нового суперспортивного байка с атмосферной силовой установкой.

Предполагается, что V3R 900RR получит трехцилиндровый V-образный двигатель объемом 900 куб. см без электрического нагнетателя. Конструкция предусматривает угол развала цилиндров 75 градусов, два цилиндра спереди и один сзади.

Атмосферная версия двигателя может быть создана с учетом требований гонок. Задача проекта, как пишет зарубежная пресса, заключается в появлении конкурентоспособного мотоцикла для чемпионата мира по суперспорту с потенциальным дебютом дорожной версии. Помимо индекса V3R 900RR, для новинки также называют имя CBR900RR.

Потенциальная замена CBR600RR связана с изменениями самого класса суперспорт. Нынешний CBR600RR был представлен на гонке «8 часов Сузуки» в 2023 году и вернулся на европейский рынок в 2024-м после многолетнего перерыва. Однако его базовая конструкция остается достаточно старой на фоне новых моделей среднего класса.

В последние годы производители все чаще отказываются от рядных четырехцилиндровых двигателей в пользу трех- и двухцилиндровых моторов большего рабочего объема. На этом фоне 600-кубовый четырехцилиндровый CBR600RR сталкивается с высокой конкуренцией со стороны более современных соперников.

На обычных дорогах потенциальному V3R 900RR предстоит конкурировать с Yamaha R9, KTM 990 RC R и Ducati Panigale V2. По предварительным сообщениям из Европы, мощность атмосферного V3 может составить от 120 до 130 лошадиных сил, или примерно 88–96 кВт.

От версии с электрическим нагнетателем атмосферный двигатель будет отличаться не только отсутствием компрессора. Предполагается изменение степени сжатия, а также отдельных компонентов и настроек системы управления двигателем. За счет отказа от нагнетателя силовая установка может получиться легче и компактнее.

Утверждается, что двигатель с электрическим компрессором остается техническим флагманом семейства. Honda заявляла, что 900-кубовый V3 с наддувом способен обеспечить характеристики, сопоставимые с 1200-кубовым мотором. Но конкретные показатели производительности японский производитель пока не раскрыл.

Компактность V3 должна сыграть роль и в конструкции шасси. Еще во время презентации концепции Honda подчеркивала узкую компоновку нового двигателя. Представленный прототип был лишь немного шире 200-миллиметровой задней шины. Для суперспортивной модели это создает возможность получить компактное шасси и сделать акцент на маневренности.

Конструкция задней части пока засекречена. Прототип V3R 900 E-Compressor использовал трубчатую раму и односторонний маятник, заимствованный у CB1000R. Для Honda трубчатая рама не совсем традиционное решение, поскольку производитель обычно использует мостовые конструкции. Для суперспортивной версии также рассматривается классический двухсторонний маятник.