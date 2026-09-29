Самые ресурсные китайские двигатели: какие моторы способны пройти до 300 тысяч километров

Китайские автомобили давно перестали быть синонимом недорогих машин с неизвестным сроком службы. За последние годы местные производители создали десятки собственных двигателей, а часть силовых агрегатов уже успела пройти серьезную проверку российскими дорогами.

Среди них встречаются моторы, от которых владельцы не ждут капитального ремонта после первой сотни тысяч километров. Более того, некоторые из таких двигателей при благоприятных стечениях обстоятельств способны отходить до трех сотен тысяч км. Обо всех них – в нашем материале.

Chery SQRE4G15C

Атмосферный 1,5-литровый SQRE4G15C – один из тех китайских двигателей, которые делают ставку не на рекордную отдачу, а на относительно простую конструкцию. Мотор развивает около 113 л.с., использует распределенный впрыск и цепной привод ГРМ.

Отсутствие турбокомпрессора снижает тепловую и механическую нагрузку, а умеренная форсировка положительно сказывается на долговечности. При нормальном обслуживании потенциальный ресурс такого двигателя может достигать 300–400 тысяч километров. Но реальный срок службы, разумеется, зависит от качества масла и топлива, интервалов обслуживания, а также условий эксплуатации.

SQRE4G15C можно встретить на Chery Tiggo 4, Omoda S5, Kaiyi X3, Jetour X50 и ряде других моделей китайских марок.

Chery SQRE4T15C

На фоне атмосферного двигателя выше турбированный SQRE4T15C выглядит заметно сложнее. Рабочий объем составляет 1,5 литра, а мощность в зависимости от версии находится примерно в диапазоне 147–156 л.с.

Несмотря на наличие турбины, двигатель считается достаточно удачным представителем семейства Chery. Ориентир по ресурсу при качественном обслуживании – около 250–300 тысяч километров. Продлить жизнь агрегату помогает своевременная замена масла и контроль температуры двигателя.

Этот мотор устанавливался на Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro, Omoda C5, Exeed LX, а также на некоторые модели Jetour.

Geely JLH-4G20TD

Двухлитровый JLH-4G20TD интересен уже своей родословной. Силовой агрегат относится к семейству моторов, разработанных с использованием технологий Volvo. Турбированный двигатель развивает около 200 л.с., а максимальный крутящий момент в зависимости от версии превышает 300 Нм.

Здесь уже нет простоты атмосферного двигателя: непосредственный впрыск, турбонаддув и высокая удельная мощность требуют внимательного отношения к техническому обслуживанию. Ориентировочный ресурс JLH-4G20TD составляет около 300 тысяч километров.

В России двигатель известен по Geely Tugella, Monjaro и Preface, а также ряду моделей, построенных на родственных платформах.

Changan JL478QEP

Changan в свое время сделал ставку на 1,6-литровый атмосферный JL478QEP. Его мощность в зависимости от версии составляет примерно 117–128 л.с.

Конструкция двигателя не выглядит революционной, зато отсутствие турбины и умеренная степень форсировки позволяют рассчитывать на продолжительную эксплуатацию. Заявляемый и встречающийся на практике ресурс находится в районе 250 тысяч километров, хотя отдельные автомобили способны проходить заметно больше.

JL478QEP можно встретить на моделях Changan CS35 Plus, Eado и Eado Plus.

Haval GW4C20NT

Еще один двигатель, который заслуживает места в этом списке, – GW4C20NT объемом 2 литра. Он устанавливался на Haval F7 и F7x, а также на некоторые модели WEY.

Мощность двигателя находится примерно в диапазоне 190–197 л.с. Турбонаддув и непосредственный впрыск делают его более требовательным к качеству обслуживания, чем простые атмосферные агрегаты. При нормальной эксплуатации ориентир по ресурсу составляет около 250–300 тысяч километров.

Для владельца автомобиля с таким мотором особенно важны качество масла, соблюдение интервалов его замены и исправная система охлаждения. Впрочем, экономия на этих процедурах может существенно сократить срок службы абсолютно любого турбированного двигателя.