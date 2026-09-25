Honda Step Wagon превратили в автодом для поездок с ночевками для двоих на каждый день

Автодом Honda Step Wagon MV

С 2022 года формат кемперов, который и без того был очень популярен, обрел второе дыхание. И особым спросом в нем пользуются недорогие компактные автодома. Одним из представителей этого сегмента с недавних пор стала разработка японской компании Rocky 2, которая расширила линейку кемперов «MOUNTAIN VILLAGE» моделью Step Wagon MV.

В основе проекта лежит Honda Step Wagon, который сохранил привычную внешность и повседневную функциональность минивэна, но получил полноценное кемперное оснащение.

Step Wagon MV внешне сложно отличить от обычного минивэна. Компания сохранила оригинальную отделку и интерьер, а оборудование для кемпинга встроила внутрь без радикальной переделки кузова. Этот подход позволяет использовать машину для поездок на работу, перевозки пассажиров и других повседневных задач, не превращая ее в заметный снаружи автодом.

Главное дополнительное оборудование расположено в верхней части салона. Потолочный кондиционер работает на охлаждение и обогрев и способен функционировать при заглушенном двигателе. При охлаждении система потребляет 40 А, при обогреве – 50 А.

Жилая зона автодома Honda Step Wagon MV

Наружный блок закреплен в задней части крыши, примерно на уровне багажника. Его окрасили в цвет кузова, поэтому установка не слишком сильно меняет внешний вид Step Wagon. Проводка и трубки снаружи не видны, а сама конструкция лишь минимально увеличивает общую высоту автомобиля.

Внутри пространство разделили между жилой зоной и штатной функциональностью минивэна. После складывания второго ряда сидений и установки матраса получается спальное место длиной 2100 мм. Ширина составляет 1250 мм в передней части и 1000 мм сзади, поэтому здесь могут разместиться два взрослых человека.

По обеим сторонам задней части установлены шкафы. На левом размещена панель с пятью переключателями, вольтметром, USB-разъемом и розеткой переменного тока на 100 В. Электрическое оборудование сосредоточено в одном месте, а аккумулятор и проводка размещены под полом.

Жилая зона автодома Honda Step Wagon MV

Под спальным местом также находятся отопитель FF и другие элементы системы электропитания. Компоненты защищены каркасом, а проводка аккуратно уложена внутри конструкции. Благодаря размещению техники под кроватью сохраняется часть пространства для багажа.

Спальное место можно трансформировать в обеденную зону. Для этого матрас переставляется, а в центре устанавливается съемный столик, рассчитанный на двух человек. Столешница выполнена в едином стиле с боковыми шкафами, а обивку сидений и оформление мебели можно подобрать в соответствии с предпочтениями владельца.

Задний столик допускает несколько вариантов использования. Его можно снять, а при открытой двери использовать пространство у задней части автомобиля для хранения мелких вещей или отдыха. После демонтажа столешницы точки крепления закрываются специальной крышкой, поэтому внешний вид мебели сохраняется.

Даже крепежные элементы получили внимание при доработке интерьера. Винты для столешницы выполнены в коричневом цвете, чтобы сочетаться с мебелью и не выделяться на ее фоне.

При переоборудовании сохранили и штатный багажный объем. Черный каркас кровати надежно закреплен на кузове, а в сложенном состоянии конструкция позволяет использовать заднюю часть для перевозки вещей. Для кемпера, который должен оставаться повседневным минивэном, это решение имеет особое значение.

Step Wagon MV предлагается с силовыми установками e:HEV и бензиновым двигателем, передним или полным приводом. Габариты кемпера составляют 4800 мм в длину, 1750 мм в ширину и 2090 мм в высоту. Вместимость указана на уровне пяти человек в транспортном режиме и двух человек в кемперной конфигурации.

Стоимость Step Wagon MV в Японии начинается от 6 миллионов 293 тысяч 400 иен (примерно 3,4 млн рублей по текущему курсу валют).

Напомним, ранее эта же компания представила кемпер на базе Mitsubishi Delica D:5 с собственной спальней и кондиционером.