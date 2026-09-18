Новый 5-метровый японский автодом EXPEDITION STRIKER на шесть спальных мест получил приз зрительских симпатий

Автодом NTB EXPEDITION STRIKER

Компактный японский автодом EXPEDITION STRIKER получил приз зрительских симпатий на Phase Free Awards 2026. Проект местной компании NTB стал первым в Японии кемпером, сертифицированным по стандарту Phase-Free Award.

Церемония награждения состоится 26 сентября 2026 года в рамках мероприятия PHASE FREE Meet 2026. Там же организаторы выставят настоящий EXPEDITION STRIKER, поэтому посетители смогут рассмотреть автомобиль непосредственно на месте проведения мероприятия.

Основой этого необычного автодома, напомним, служит шасси грузовичка Isuzu Travio, разработанное в том числе для использования в качестве базы для кемперов. Благодаря этому инженерам фирмы NTB удалось создать относительно компактный автомобиль общей длиной 4955 мм. С установленным запасным колесом показатель увеличивается до 5065 мм.

Ширина автомобиля составляет 1800 мм, а высота достигает 3000 мм. Полная масса без дополнительных опций составляет 2635 кг, а при полной загрузке – 3020 кг. Максимальная грузоподъемность при полной загрузке заявлена на уровне 470 кг, причем нагрузка на передние колеса не должна превышать 1900 кг.

Автодом имеет привод 2WD и рассчитан на семь пассажиров. Для ночевки предусмотрены места для шести человек.

Одной из особенностей EXPEDITION STRIKER стала планировка с входом в задней части кузова. Она упрощает погрузку длинных предметов и позволяет использовать автомобиль для перевозки большого количества снаряжения.

Сиденья второго и третьего рядов расположены напротив друг друга. После установки дополнительных матрасов эта зона превращается в просторное место для отдыха и ночевки.

Кузов автодома полностью выполнен из алюминия. Для автономной эксплуатации предусмотрена электрическая система, которую можно модернизировать в соответствии с потребностями владельца. В оснащение также входят солнечные батареи большой емкости.

Еще одна составляющая комфорта – бытовой кондиционер, входящий в стандартную комплектацию. Он рассчитан на использование автодома в течение всего года и дополняет автономную электрическую систему.

Сколько стоит все это удовольствие? Ценник на такие автодома в Японии, согласно официальному прайс-листу, опубликованному компанией NTB на своем официальном сайте, начинается от 12 миллионов иен, что эквивалентно сумме примерно в 6,4 миллиона рублей по сегодняшнему валютному курсу.

Ранее мы рассказывали о другом, не менее интересном проекте японского автодома Annex Liberty 52 REi, который построен на базе другого популярного местного грузовичка Toyota Camroad. При длине чуть больше пяти метров машина способна перевозить в салоне до восьми человек. Причем для пятерых из них выделены отдельные места для ночевки.