Toyota Land Cruiser 300 Hybrid выйдет в Японии 1 октября

Гибридный Toyota Land Cruiser 300 для Японии

Toyota готовится расширить линейку Land Cruiser 300 и вывести гибридную модификацию этой модели на японский рынок. Новая силовая установка станет доступна для комплектаций ZX и GR SPORT. Также компания обновит оснащение других версий внедорожника и расширит набор внедорожных возможностей модели.

Напомним, Toyota Land Cruiser впервые появился в 1951 году. Нынешнее поколение Land Cruiser 300 дебютировало в 2021 году, сменив Land Cruiser 200. В 2024 году модель получила ряд обновлений, а теперь ее японская линейка пополняется гибридной версией.

Официальный запуск новой модификации на японском рынке намечен на 1 октября.

Гибрид объединит в себе 3,5-литровый бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом и электромотор. Будет использоваться параллельная гибридная схема, а электродвигатель улучшит поведение автомобиля на бездорожье и динамику разгона на асфальте.

Еще одной особенностью гибридных машин станет электроусилитель руля. Toyota рассчитывает за счет него совместить удобство управления на обычных дорогах и бездорожье с комфортом во время продолжительных поездок.

Гибридную установку предложат для Land Cruiser 300 в исполнениях ZX и GR SPORT. Обе версии будут иметь семиместный салон. Стоимость ZX составит 9,8 миллиона иен (примерно 5,3 миллиона рублей), а GR SPORT – 10,2 миллиона иен (около 6,3 млн рублей при пересчете на российскую валюту сегодня).

Гибридный Toyota Land Cruiser 300 для Японии

Для гибридных модификаций будет предусмотрен дополнительный набор оборудования. В него войдут передний и задний аэродинамические бамперы с черной хромированной отделкой, электрорегулировки сидений третьего ряда, гибкий пол багажного отделения и две внешние розетки переменного тока мощностью 1500 Вт и напряжением 100 В.

Отдельные изменения подготовлены и для дизельной версии GX. Внедорожник с 3,3-литровым дизельным двигателем теперь получит электрические блокировки переднего и заднего дифференциалов в стандартной комплектации.

Также для GX предусмотрят 18-дюймовые легкосплавные диски с шинами 265/65R18, алюминиевые боковые подножки и тканевую обивку сидений.

Обновления затронут всю линейку Land Cruiser 300. В список оборудования добавится беспроводная зарядка, а также системы ITS Connect и ETC 2.0.

Для ZX и GR SPORT стандартными опциями станут 14-динамиковая аудиосистема JBL, система мониторинга местности, цифровое зеркало заднего вида, а также видеорегистраторы с камерами спереди и сзади.

Покупателям также предложат новые варианты окраски кузова – нейтральный черный и белый перламутровый.