Внедорожник-ветеран Toyota сейчас стоит подержанным в Японии почти в 2 раза дороже, чем продавался новым 

Toyota Land Cruiser 70

Возрожденный Toyota Land Cruiser 70 столкнулся с необычной ситуацией на японском рынке подержанных автомобилей. Машины, которые новыми продавались за 4,8 млн иен, сейчас выставляются значительно дороже первоначальной стоимости. В отдельных случаях цена достигает 10,5 млн иен, пишет авторитетное японское издание «BestCarWeb».

Напомним, Toyota Land Cruiser 70 дебютировал в 1984 году как новое поколение семейства Land Cruiser. В 2007 году компания представила обновленную версию 70-й серии для отдельных рынков, сохранив рамную конструкцию и характерный дизайн. В ноябре 2023 года внедорожник вновь вернулся в японскую линейку Toyota после длительного отсутствия.

«Семидесятка» остается одной из самых необычных моделей в современной линейке марки. Несмотря на то, что ее нынешняя версия появилась в продаже в Японии всего три года назад, конструктивная основа машины отсылает к оригинальному Land Cruiser 70, представленному в далеком 1984 году.

Внешность и интерьер обновленного автомобиля отличаются от оригинального исполнения. Toyota также добавила современные системы безопасности, которых у модели 1980-х годов не было.

Впрочем, базовая конструкция осталась узнаваемой. Новый автомобиль сохранил характер Land Cruiser 70, благодаря чему даже спустя десятилетия после появления первого поколения модель продолжает восприниматься как представитель той же серии.

На японском рынке сейчас насчитывается около 110 подержанных экземпляров возрожденного Land Cruiser 70. Новая машина на момент старта продаж стоила 4,8 млн иен (примерно 2,6 млн рублей), однако автомобили с пробегом сейчас выставляются на вторичном рынке страны в диапазоне от 7,2 до 10,5 млн иен (около 3,9 – 5,7 млн рублей по текущему курсу).

Разница особенно заметна у машин с небольшим пробегом. Экземпляры, которые прошли около 20 тысяч км, стоят примерно 7,5 млн иен (порядка 4 млн рублей), а автомобили с пробегом в несколько тысяч километров оцениваются примерно в 8 млн иен (без малого 4,4 млн рублей).

Получается, что подержанный Land Cruiser 70 с небольшим пробегом может стоить почти в два раза дороже автомобиля, когда он продавался новым (суммарная инфляция в Японии за 3 последних года составила 9,2%). Таким образом, при средней цене на «вторичке» в 8 млн иен разница относительно первоначальных 4,8 млн составляет 3,2 млн иен, или 66,7%.

Как отмечает «BestCarWeb», в верхней части вторичного рынка и вовсе встречаются предложения до 10,5 млн иен (около 5,7 млн рублей при пересчете на российскую валюту). Таким образом, отдельные экземпляры «семидесятки» сейчас на родине оцениваются более чем в два раза выше первоначальной стоимости.