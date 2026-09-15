Самый невезучий владелец Toyota сменил двигатель по отзыву, но он тут же сломался снова

Мотор Toyota V35A-FTS

Один из двигателей Toyota, установленных взамен агрегатов, попавших под отзыв, снова вышел из строя. Необычный случай обнаружили блогеры во время разборки двигателя от Tundra, который, судя по маркировке деталей, уже проходил замену. Поломка вновь оказалась связана с коренным подшипником коленчатого вала.

Toyota столкнулась с неприятным продолжением истории вокруг своего бензинового V6 с двойным турбонаддувом. Речь идет о двигателе семейства V35A-FTS, проблемы которого ранее привели к отзыву автомобилей и необходимости замены силовых агрегатов.

В число затронутых моделей вошли Toyota Tundra, Lexus LX и Lexus GX. Причиной первоначальных отказов Toyota называла остатки производственного материала, которые могли попасть внутрь двигателя после механической обработки и привести к износу коренных подшипников коленчатого вала.

Компания решила не ограничиваться ремонтом отдельных компонентов и начала заменять поврежденные двигатели целиком. Однако недавно в сети появилась история одного из владельцев пикапа Toyota, доказывающая, что даже замененный в рамках отзывной кампании агрегат не избавляет владельцев от аналогичных проблем.

О ней рассказал YouTube-канал «I Do Cars», специализирующийся на разборке двигателей. В распоряжении блогеров оказался двигатель от Toyota Tundra 2022 года с пробегом около 64 тысяч миль (103 тысячи км), который на первый взгляд выглядел как очередной агрегат, вышедший из строя из-за известной проблемы.

Но маркировка деталей быстро внесла коррективы в общую картину. На нижнем впускном коллекторе была указана дата изготовления 21 января 2026 года, а другие отметки внутри двигателя также говорили о том, что это двигатель позднего производства.

Внешнее состояние мотора во время его разборки долгое время не вызывало подозрений. Свечи зажигания выглядели новыми, клапанный механизм оставался чистым, а под крышками клапанов практически отсутствовали следы нагара и отложений.

Турбокомпрессоры также практически не имели признаков износа. В хорошем состоянии находились водяной и масляный насосы, цепи газораспределительного механизма и направляющие.

После снятия головок цилиндров картина оставалась вполне обычной. Поршни, камеры сгорания и стенки цилиндров выглядели очень чистыми, что плохо сочеталось с пробегом автомобиля.

Первый серьезный сигнал появился после демонтажа элементов газораспределительного механизма. За одной из шестерен промежуточного механизма обнаружились металлические обломки, хотя сами компоненты системы выглядели практически неповрежденными.

Еще больше металлических частиц обнаружилось после снятия масляного поддона. В масле присутствовали блестящие фрагменты материала, которые указывали на разрушение подшипника.

Окончательная причина стала понятна после демонтажа опорной плиты. Третий коренной подшипник провернулся, заклинил на шейке коленчатого вала и начал разрушаться, распространяя металлические частицы по двигателю.

Любопытно, что передний коренной подшипник, который непосредственно фигурировал в отзывной кампании Toyota, оказался в исправном состоянии. Основное повреждение пришлось на другой коренной подшипник.

Происхождение обнаруженных металлических частиц остается неясным. По мнению блогеров-сервисменов, значительная их часть могла появиться уже после разрушения подшипника, поэтому определить, стали ли они причиной неисправности или возникли как следствие поломки, по одному экземпляру поврежденного двигателя невозможно.

Напомним, Toyota не сообщала официально, были ли внесены дополнительные конструктивные изменения в двигатели, выпущенные после января 2026 года, помимо предусмотренных отзывной кампанией работ. Так что делать вывод о массовом повторении неисправности на основании одного случая пока нельзя.