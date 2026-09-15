Японцы показали новый продуманный автодом HARUKA на базе Isuzu Be-cam

Автодом NTB HARUKA

Японская компания Nippon Tokushu Body (NTB) представила новый кемпер HARUKA, который пришел на смену популярной модели SAKURA. Автомобиль сохранил привычную для предшественника надкабинную компоновку, но получил более просторную жилую зону и расширенное стандартное оснащение. Особое внимание разработчики уделили автономности, безопасности и возможности перевозить большой объем багажа.

HARUKA построен на специализированном шасси Isuzu Be-cam. В отличие от Toyota Camroad, который относится к более крупному классу базовых грузовых автомобилей, Be-cam создан на основе Isuzu Elf High Cab 2t и рассчитан в первую очередь на использование в кемперах.

Габариты автодома составляют 5230 мм в длину, 2110 мм в ширину и 3050 мм в высоту. Вместимость салона рассчитана на семь человек, а спальные места позволяют разместить шестерых.

Кемпер заявлен как очень безопасный. В стандартное оснащение вошли система предотвращения столкновений, предупреждение об усталости водителя, контроль дистанции, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль на полной скорости, помощь при удержании в полосе и система реагирования на состояние водителя.

Внутренняя планировка HARUKA построена на основе архитектуры предшественника SAKURA, но получила ряд изменений. В передней части расположилась надкабинная кровать, за ней разместилась обеденная зона, далее оказались предусмотрены многофункциональное помещение и кухня, а в задней части установлен стационарный спальный модуль.

Одним из главных отличий стала конструкция второго ряда. Вместо прежней мебели перед входом установлены сиденья скамейного типа, растянутые по всей ширине салона. Благодаря этому за столом может разместиться большая компания, а боковое положение позволяет вытянуть ноги и использовать пространство для отдыха.

Подстаканники теперь расположены вдоль стены, а не по углам стола. Это освобождает рабочую поверхность и позволяет удобнее пользоваться столом во время еды или работы.

Кухонный блок размещен сразу за входной дверью. В нем установлена мойка со стеклянной крышкой и большой складной стол, который можно использовать для приготовления пищи.

За обеденной зоной находится многофункциональное помещение с водонепроницаемым полом. В качестве опции туда можно установить стационарный туалет.

Надкабинная кровать стала длиннее по сравнению с кемпером SAKURA. Ее длина и ширина составляют по 1800 мм, а для установки достаточно выдвинуть специальную доску. Пространство рассчитано на размещение до трех взрослых человек.

Стационарная кровать в задней части салона имеет размеры 1900×900 мм. При трансформации обеденной зоны количество спальных мест достигает шести: часть пассажиров может разместиться на надкабинной кровати, часть – на трансформируемом спальном месте, остальные – на задней кровати.

Освещение салона обеспечивают встроенные в потолочную панель светодиодные светильники. В задней части также выделено место для вентилятора.

Бытовой кондиционер установлен над входной дверью. В кухонном модуле рядом с ним уже в стандартной комплектации предусмотрены микроволновая печь и двухдверный холодильник.

HARUKA также рассчитан на перевозку значительного количества багажа. При полной загрузке семью пассажирами автомобиль способен перевозить до 1115 кг багажа.

Основное багажное пространство расположено под задней стационарной кроватью. Для погрузки предусмотрены крупные двери сзади и слева, а доступ к грузовому отсеку возможен и из салона.

Снаружи есть отдельный запираемый отсек. В нем можно хранить вещи, которые могут быть грязными, мокрыми или иметь неприятный запах, не занимая пространство жилой зоны.

Цена нового кемпера начинается с 19 миллионов 910 тысяч иен, что при пересчете на российскую валюту по текущему курсу эквивалентно сумме примерно в 10,8 млн рублей.

Кстати, ранее эта же платформа легла в основу другого интересного проекта японского автодома – Isuzu GeoRam. Кемпер с более внедорожными характеристиками и интерьером, изобилующим деревом, оценили в базе в 21,8 млн иен (около 11,9 млн рублей).