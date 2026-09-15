Toyota MR2 может вернуться в 2028 году с полным приводом и мощным мотором

Независимый рендер нового Toyota MR2

Toyota, по слухам, готовит возвращение MR2 после многолетнего перерыва. Проект развивается вокруг среднемоторной компоновки, которую компания уже испытывает на прототипах и гоночной технике. Ожидается, что итоговый спорткар заметно отойдет от технической концепции прежних поколений модели.

Напомним, Toyota MR2 дебютировала в 1984 году как двухместный среднемоторный спорткар. Второе поколение появилось в 1989 году, а в 1999-м модель сменила формат и стала выпускаться как открытый MR-S. Производство MR-S завершилось в 2007 году.

После почти двух десятилетий отсутствия MR2 может вернуться в строй. Toyota пока официально не объявила о планах по запуску серийной модели, но развитие среднемоторных прототипов указывает на серьезный интерес компании к возвращению компактного спортивного автомобиля.

Одним из главных подтверждений этой работы является концепт GR Yaris M Concept, показанный на Токийском автосалоне 2025 года. Внешне он напоминал обычный GR Yaris, однако двигатель у экспериментального автомобиля был перенесен из передней части за салон, что позволило реализовать среднемоторную компоновку.

Прототип GR Yaris M Concept

В основе прототипа находился новый 2-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбодвигатель G20E. Toyota использует GR Yaris M Concept не только как выставочный автомобиль: машина участвует в серии Super Taikyu, где в реальных гоночных условиях проверяются охлаждение, надежность и управляемость конструкции.

В июле 2026 года на Fuji Speedway заметили уже другой прототип. В отличие от испытательного автомобиля на базе GR Yaris, он представлял собой низкое двухдверное купе с широкой колеей, низкой крышей и крупными боковыми воздухозаборниками.

Главным кандидатом на силовую установку нового MR2 называется двигатель G20E объемом 2 литра. Его конструкция компактнее традиционных моторов класса 2,4 литра, что упрощает размещение агрегата в спортивном автомобиле с низким капотом и позволяет снизить центр тяжести.

Конкретная мощность будущего MR2 пока не подтверждена. По слухам, базовая версия может развивать около 400–450 лошадиных сил, а для более производительной модификации обсуждается показатель до 600 лошадиных сил.

Не менее серьезным изменением может стать наличие у спорткупе полного привода. Все предыдущие MR2 строились по схеме со среднемоторным расположением двигателя и приводом на задние колеса, тогда как новый автомобиль может получить систему, которая распределяет тягу между всеми четырьмя колесами.

Опыт создания подобной конфигурации Toyota уже получает на GR Yaris M Concept. Полный привод в сочетании со среднемоторной компоновкой должен дать автомобилю больше стабильности при прохождении поворотов и позволить эффективнее реализовать высокую мощность.

Одной из причин перехода к подобной схеме называют необходимость справиться с увеличившейся отдачей двигателя. У прежних мощных версий MR2 при движении на пределе возможностей особое внимание требовалось уделять поведению задней оси. Передача части тяги на передние колеса способна повысить устойчивость автомобиля, сохранив характерную для среднемоторной конструкции реакцию на действия водителя.

Вопрос остается и с названием. Toyota зарегистрировала в Японии товарный знак GR MR2 в ноябре 2025 года, а за пределами страны была замечена заявка на GR MR-S. Поэтому серийная машина может получить имя GR MR2 или вернуться к обозначению MR-S.

Независимый рендер нового Toyota MR2

В качестве ориентира для внешности рассматривается концепт FT-Se, представленный на Japan Mobility Show 2023 года. Хотя этот автомобиль создавался как электрический спорткар, его пропорции с вынесенным вперед салоном, короткими свесами и низкой широкой посадкой отлично подходят для проекта среднемоторного купе с двигателем внутреннего сгорания.

Ожидается, что серийный MR2 сохранит общую идею подобных пропорций, но получит кузов, адаптированный под размещение бензинового двигателя.

Сроки премьеры также пока не определены, но, вероятно, ждать машину можно не раньше 2028 года.