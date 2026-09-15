Кроссовер Honda WR-V готовят к рестайлингу с новыми опциями

Honda WR-V 2026

Honda временно прекратила прием заказов на компактный WR-V в Японии. Уже в октябре модель может получить плановое обновление, которое затронет внешность, интерьер и набор оборудования. Одной из главных тем будущей версии также станет дальнейшее развитие силовой гаммы модели, пишет местная пресса.

Внешность автомобиля может измениться заметнее, чем предполагает статус планового мини-обновления. Сейчас WR-V отличается крупной решеткой радиатора, узкими светодиодными фарами и массивными бамперами с матовыми серебристыми защитными элементами. Передняя и задняя части кузова также оборудованы деталями, рассчитанными на защиту от царапин.

После рестайлинга машина может примерить новую радиаторную решетку и переработанные бамперы. Еще одним изменением могут стать горизонтальные светодиодные фары и задние фонари, которые должны придать автомобилю более современный облик.

Тестовый прототип обновленного Honda WR-V

В салоне базовая архитектура, как ожидается, сохранится. Технологическую основу составят 7-дюймовая цифровая приборная панель и вертикальный 10,25-дюймовый сенсорный экран. Мультимедийная система поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также Honda Connect.

Одним из направлений доработки станет цифровая приборная панель. Кроме того, в оснащение могут войти вентиляция передних сидений и система кругового обзора с обзором на 360 градусов.

Ожидается и модернизация комплекса электронных помощников Honda Sensing. Какие функции получит обновленная версия и в каких комплектациях они будут доступны, пока не уточняется.

Силовая установка на первом этапе, судя по имеющейся информации, останется прежней. Honda WR-V сохранит атмосферный 1,5-литровый бензиновый двигатель i-VTEC мощностью 121 лошадиную силу и крутящим моментом около 145 Нм.

Для двигателя предусмотрены шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор CVT, однако конкретное распределение трансмиссий между версиями обновленного автомобиля пока не раскрыто.

В дальнейшем Honda может расширить гамму за счет гибридной установки e:HEV. Ее появление должно повысить топливную экономичность WR-V, но сроки выхода гибридной версии и ее технические характеристики пока засекречены.

Ранее мы рассказывали о планах компании сменить поколение другого, гораздо более известного и популярного кроссовера в линейке этого японского автопроизводителя – «паркетника» CR-V. Его премьера, если верить свежим спекуляциям, намечена на ближайшие несколько лет и обещает привнести в дизайн машины и техническую часть радикальные перемены.