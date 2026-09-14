Электрический аналог Sportage сменит поколение: как может выглядеть новый Kia EV6

Независимый рендер нового поколения Kia EV6

Kia EV6 следующего поколения обещает внести ряд важных коррективов в привычный образ этой модели, которую называют «батарейным» аналогом бестселлера Sportage. Накануне в сети появились первые рендеры этого электромобиля, который, судя по ним, может отказаться от низкого силуэта нынешней версии в пользу более высокой и массивной формы.

Напомним, Kia представила первое поколение EV6 в марте 2021 года как свою первую специализированную модель на электрической платформе E-GMP. В 2024 году компания провела обновление модели, изменив внешность и увеличив емкость батареи до 84,0 кВт/ч.

Опубликованные рендеры независимыми дизайнерами южнокорейской студии «NYMammoth» показали возможное направление развития Kia EV6. Главным изменением может оказаться не отдельный элемент кузова, а общая концепция автомобиля: вместо стремительного силуэта нынешнего кроссовера следующая модель должна получить более высокий и традиционный кузов SUV.

Передняя часть на изображениях выглядит заметно проще нынешней. По краю капота проходит тонкая горизонтальная светодиодная полоса, объединяющая левую и правую фары. С внешней стороны световые элементы загибаются вниз, формируя характерную форму наконечника стрелы.

Независимый рендер нового поколения Kia EV6

От привычной для нынешнего EV6 подсветки Star Map («Звездное Небо») в представленной визуализации фактически отказались. Нижняя часть переднего бампера получила крупный воздухозаборник и треугольную накладку, которые добавляют автомобилю более выразительный и агрессивный вид.

Сильнее всего изменились пропорции. Кузов стал выше, а колесные арки и боковые пороги получили толстую черную защитную облицовку. Еще одной новой деталью стали боковые подножки, визуально увеличивающие дорожный просвет.

Независимый рендер нового поколения Kia EV6

Официальных данных о сроках выхода нового EV6 пока нет. Если Kia действительно увеличит кузов и усилит внедорожную составляющую модели, одним из главных конкурентов автомобиля может стать Tesla Model Y.

Техническая часть следующего EV6 пока остается загадкой. Один из вариантов – сохранение 800-вольтовой архитектуры с одновременным повышением плотности энергии аккумуляторной батареи.

Для сравнения, нынешний EV6 оснащается батареей емкостью 84,0 кВт/ч, а мощность его силовых установок находится в диапазоне от 170 до 325 лошадиных сил. Флагманский EV6 GT с двумя электромоторами развивает 641 лошадиную силу.

Цена актуального EV6 в Корее начинается с 43,6 млн вон (около 2,7 млн рублей по нынешнему курсу). С учетом изменений базовая стоимость машины с выходом нового поколения модели может незначительно вырасти.

Недавно мы также публиковали рендеры следующей генерации кроссовера Kia Sportage, который может сменить генерацию в ближайшие несколько лет и сильно поменяться внешне.