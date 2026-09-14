Рестайлинговый пикап Mitsubishi L200 с дизайном нового Pajero показан неофициально 

Независимый рендер обновленного пикапа Mitsubishi L200/Triton

Mitsubishi готовит серьезное обновление своего среднеразмерного пикапа L200/Triton. Рестайлинг может затронуть внешность автомобиля и техническую часть, а главным новшеством должна оказаться гибридная модификация. Первые рынки получат обновленный пикап в ближайшие годы, после чего его продажи планируется расширить на другие страны.

Накануне в открытом доступе появился первый неофициальный рендер такого автомобиля. Его дизайн был создан с оглядкой на внешний облик возрожденного в начале сентября внедорожника Pajero.

История Mitsubishi L200/Triton началась в 1978 году с пикапа Forte, который стал основой для последующего семейства модели. Нынешнее, шестое поколение модели дебютировало в Таиланде в июле 2023 года после полной переработки конструкции и дизайна.

Основные изменения в рестайлинг-версии этого автомобиля, вероятно, будут сосредоточены в передней части. Пикап получит оформление в духе новой дизайнерской философии Mitsubishi Dynamic Shield, которая уже используется на последних моделях марки, включая новое поколение Pajero.

Ожидается, что передняя часть станет визуально ближе к современным внедорожникам Mitsubishi. Одной из главных особенностей станут Т-образные световые приборы, дополненные крупной решеткой радиатора с ячеистой структурой. Однако профиль машины, как и ее корма, могут сохранить актуальный внешний вид.

Рестайлинг должен помочь L200/Triton сохранить позиции в сегменте среднеразмерных пикапов, где в ближайшие годы ожидается обновление сразу нескольких конкурентов. Главным техническим событием станет появление новой гибридной модификации. Mitsubishi официально объявила о разработке этой версии в начале августа, а ее выход ожидается одновременно с обновлением пикапа.

Первой страной для гибридного L200/Triton станет Таиланд. Там расположено предприятие, на котором выпускается пикап. Компания пока не раскрывает подробности гибридной установки. Однако ожидается, что речь идет о полноценной системе HEV на базе нынешнего 2,4-литрового турбодизеля.

Изначально Mitsubishi рассматривала вариант с технологией подзаряжаемого гибрида PHEV, однако в итоге выбор, вероятно, будет сделан в пользу HEV. Такая схема не требует внешней зарядки и позволяет использовать менее крупные электромотор и тяговую батарею по сравнению с подключаемой гибридной системой.

Дебют модернизированного Mitsubishi ожидается в 2027 году или, самое позднее, в 2028-м, причем первыми новинку должны получить азиатские рынки.