Новый Honda Fit удивит рекордно низким расходом топлива

Независимый рендер нового Honda Fit 2027-2028

Honda уже работает над следующим поколением Fit, которое может стать заметно крупнее и получить более выразительную внешность. Премьера ожидается в ближайшие годы. Основной акцент в новой модели, вероятно, будет сделан на дизайне, цифровом оснащении и эффективности гибридной силовой установки.

Honda Fit впервые появилась в 2001 году, став компактным хэтчбеком с необычно просторным для своего класса салоном. Четвертое поколение дебютировало в 2019 году и получило гибридную систему e:HEV. В 2022 году Honda провела обновление четвертого поколения, изменив его внешний вид и расширив оснащение. А теперь компания готовит новое поколение своего легендарного хэтчбека.

Внешность нового Fit должна заметно отличиться от нынешнего образа модели. Компактный хэтчбек может получить более острые фары и динамичный дизайн, в котором просматриваются черты Honda Prelude (как на спекулятивном рендере в заглавии статьи).

Передняя часть станет визуально шире благодаря переработанному бамперу. Общая посадка автомобиля также станет ниже, что должно подчеркнуть спортивный характер новой внешности.

Размеры Fit увеличатся. Ожидается, что длина составит 4050 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1525 мм, а колесная база достигнет 2550 мм. Увеличение расстояния между осями должно положительно сказаться прежде всего на пространстве для ног пассажиров второго ряда.

Салон тоже станет заметно технологичнее. В центральной части передней панели предполагается установить сенсорный экран диагональю 11,4 дюйма в сочетании с цифровой приборной панелью.

Мультимедийная система сможет поддерживать беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Также ожидается голосовое управление с использованием искусственного интеллекта.

Главным силовым агрегатом нового Fit должна стать гибридная система e:HEV следующего поколения. В ее состав войдут 1,5-литровый двигатель и электромотор.

Бензиновый двигатель получит расширенный диапазон крутящего момента и более широкий диапазон высоких оборотов. Его мощность ожидается на уровне 110 л.с., тогда как электромотор сможет развивать 135 л.с. Максимальный крутящий момент системы заявлен на уровне 255 Нм.

Одним из главных преимуществ новой силовой установки должна стать повышенная эффективность. За счет улучшений передачи крутящего момента при непосредственном приводе автомобиля двигателем расход топлива, как ожидается, снизится на 40 процентов по сравнению с нынешней бензиновой неэлектрифицированной версией.

Прогнозируемый показатель, который называет японская пресса, может составить примерно 3,1 л/100 км в смешанном цикле.

Но на этом «хондовцы» не остановятся. Еще одной особенностью станет технология S+Shift. Она должна синхронизировать управление скоростью при разгоне и торможении со звуком двигателя и имитацией переключения передач. В результате водитель сможет получать более привычные ощущения от работы силовой установки, несмотря на гибридную архитектуру.

Японские СМИ ожидают, что автомобиль дебютирует одновременно с обновленным HR-V, а его премьера состоится в период с конца 2027 до начала 2028 года.

Одновременно с этим проектом в Honda работают над следующей генерацией еще одного своего мирового бестселлера – кроссовера CR-V. Ожидается, что машину ждет радикальная смена дизайна, с которым она сильно отдалится визуально от своих предыдущих поколений.