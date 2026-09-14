Новый модульный футуристичный электромотоцикл LUV1 сможет перевозить домашних животных

Модульный электромотоцикл LUV1

Европейская компания ANY Mobility готовит к серийному производству новый электромотоцикл LUV1, который делает ставку на широкие возможности индивидуальной настройки.

Владелец сможет менять конфигурацию машины в зависимости от условий эксплуатации и собственных потребностей. Одной из наиболее необычных возможностей станет установка специального пространства для перевозки домашних животных.

ANY Mobility готовит электромотоцикл LUV1, который отличается от большинства моделей возможностью серьезной перестройки конструкции под конкретные задачи. Компания предлагает конфигурации для городской эксплуатации и бездорожья, причем набор доступных компонентов позволяет менять не только отдельные элементы, но и назначение центральной части мотоцикла.

Покупатель сможет выбрать дорожные или внедорожные шины, разные варианты сидений, один из трех типов очков, подушку для пассажира и различные багажные решения. Центральная высокая часть конструкции может превращаться в окрашенную панель, открытую раму или грузовую платформу.

Еще один вариант использования LUV1 выглядит необычно даже для модульной техники. Центральное пространство можно адаптировать для перевозки домашних животных.

Базовая архитектура мотоцикла уже утверждена. В основе лежит двухсекционная платформа из алюминиевого сплава, а для перевозки вещей предусмотрен багажный отсек объемом 120 литров.

Электрический двигатель развивает 11 кВт. Максимальная скорость LUV1 составляет около 100 км/ч, поэтому модель рассчитана не только на медленные городские поездки.

Питание обеспечивает пара съемных аккумуляторов. Каждый имеет емкость 6,5 кВт/ч, а суммарный запас хода в зависимости от конфигурации и условий эксплуатации заявлен в пределах от 100 до 140 км.

Еще одна особенность LUV1 заключается в возможности замены батарей. Оба аккумулятора можно снять с мотоцикла, что должно упростить эксплуатацию и зарядку.

ANY Mobility уже запустила на своем официальном сайте конфигуратор, позволяющий самостоятельно собрать вариант LUV1. Однако до официального запуска характеристики и состав доступного оборудования еще могут измениться.

Серийное производство нового электромотоцикла планируется начать в 2027 году. Ожидаемая стоимость находится в диапазоне от 7 до 10 тысяч евро (примерно от 685 тысяч до 980 тысяч рублей по нынешнему курсу валют).

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