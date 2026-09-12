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Обновленная напоследок Toyota Harrier получила премиальный тюнинг Modellista

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Modellista подготовила два новых стиля для обновленной Toyota Harrier

Обновленная напоследок Toyota Harrier получила премиальный тюнинг Modellista
Боди-кит Modellista Gran Blaze Style для Toyota Harrier

Toyota Harrier после августовского обновления получил сразу несколько вариантов доработки от заводского тюнингового подразделения Modellista. Компания предложила решения с разной стилистикой – от более спортивного образа до подчеркнуто роскошного оформления. Отдельная версия подготовлена для специальной комплектации Night Shade.

Вседорожник Toyota Harrier справил дебют в 1997 году как кроссовер-родственник RAV4 с ориентацией на более дорогой сегмент. Четвертое поколение модели дебютировало в 2020 году. В августе 2026 года компания провела очередное незначительное обновление этой модели для японского рынка.

Накануне стало известно, что модернизированный в последний раз перед выходом нового поколения Toyota Harrier получил несколько вариантов оформления от Modellista, которые позволяют заметно изменить внешний вид кроссовера без перехода к полноценному стороннему тюнингу.

Основным предложением стал пакет Gran Blaze Style (заглавное фото). В его состав вошел спортивный передний бампер-спойлер со светодиодными дневными ходовыми огнями, боковые юбки и задний бампер с двойными выхлопными трубами, расположенными по краям кузова. Образ дополнили 20-дюймовые двухцветные легкосплавные диски Wing Dancer XIV.

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Еще одной «фишкой» боди-кита Gran Blaze Style стала комбинация матовой серебристой и других декоративных элементов, которая делает внешность кроссовера более выразительной. За счет аэродинамического обвеса Harrier приобрел более динамичный силуэт.

Обновленная напоследок Toyota Harrier получила премиальный тюнинг Modellista
Обновленная напоследок Toyota Harrier получила премиальный тюнинг Modellista
Боди-кит Modellista Gran Blaze Style Night Shade для Toyota Harrier

Одновременно с обновленной моделью появилась специальная версия Night Shade. Для нее Modellista подготовила отдельный вариант оформления Gran Blaze Style, заменив хромированные и матовые серебристые элементы на темные детали. Решение продолжает черную стилистику Night Shade и визуально делает обвес более сдержанным.

Обновленная напоследок Toyota Harrier получила премиальный тюнинг Modellista
Боди-кит Modellista Avant Emotional Style для Toyota Harrier

Для покупателей, которым спортивного оформления окажется недостаточно, Modellista предлагает пакет Avant Emotional Style. В его состав входит более изысканный аэродинамический спойлер, а различные элементы кузова получают хромированную и матовую серебристую отделку.

Здесь также используются 20-дюймовые двухцветные диски Wing Dancer XIV. Дополнительно можно установить спойлер на заднюю дверь, который завершает внешний образ и добавляет кузову более динамичные очертания.

Напомним, до выхода следующего поколения Toyota Harrier остается совсем немного времени. Машина должна дебютировать в 2027 году, получив дизайн в стиле «молот», гибридную систему на базе 1,5-литрового мотора, улучшенную шумоизоляцию и премиальные материалы отделки.

Фото:Modellista

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