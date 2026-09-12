Обновленная напоследок Toyota Harrier получила премиальный тюнинг Modellista

Боди-кит Modellista Gran Blaze Style для Toyota Harrier

Toyota Harrier после августовского обновления получил сразу несколько вариантов доработки от заводского тюнингового подразделения Modellista. Компания предложила решения с разной стилистикой – от более спортивного образа до подчеркнуто роскошного оформления. Отдельная версия подготовлена для специальной комплектации Night Shade.

Вседорожник Toyota Harrier справил дебют в 1997 году как кроссовер-родственник RAV4 с ориентацией на более дорогой сегмент. Четвертое поколение модели дебютировало в 2020 году. В августе 2026 года компания провела очередное незначительное обновление этой модели для японского рынка.

Накануне стало известно, что модернизированный в последний раз перед выходом нового поколения Toyota Harrier получил несколько вариантов оформления от Modellista, которые позволяют заметно изменить внешний вид кроссовера без перехода к полноценному стороннему тюнингу.

Основным предложением стал пакет Gran Blaze Style (заглавное фото). В его состав вошел спортивный передний бампер-спойлер со светодиодными дневными ходовыми огнями, боковые юбки и задний бампер с двойными выхлопными трубами, расположенными по краям кузова. Образ дополнили 20-дюймовые двухцветные легкосплавные диски Wing Dancer XIV.

Еще одной «фишкой» боди-кита Gran Blaze Style стала комбинация матовой серебристой и других декоративных элементов, которая делает внешность кроссовера более выразительной. За счет аэродинамического обвеса Harrier приобрел более динамичный силуэт.

Боди-кит Modellista Gran Blaze Style Night Shade для Toyota Harrier

Одновременно с обновленной моделью появилась специальная версия Night Shade. Для нее Modellista подготовила отдельный вариант оформления Gran Blaze Style, заменив хромированные и матовые серебристые элементы на темные детали. Решение продолжает черную стилистику Night Shade и визуально делает обвес более сдержанным.

Боди-кит Modellista Avant Emotional Style для Toyota Harrier

Для покупателей, которым спортивного оформления окажется недостаточно, Modellista предлагает пакет Avant Emotional Style. В его состав входит более изысканный аэродинамический спойлер, а различные элементы кузова получают хромированную и матовую серебристую отделку.

Здесь также используются 20-дюймовые двухцветные диски Wing Dancer XIV. Дополнительно можно установить спойлер на заднюю дверь, который завершает внешний образ и добавляет кузову более динамичные очертания.

Напомним, до выхода следующего поколения Toyota Harrier остается совсем немного времени. Машина должна дебютировать в 2027 году, получив дизайн в стиле «молот», гибридную систему на базе 1,5-литрового мотора, улучшенную шумоизоляцию и премиальные материалы отделки.