Honda S2000 Type R 2028 года показали на независимых рендерах

Независимый рендер нового Honda S2000 Type R 2028

Пока Toyota лелеет планы по возрождению своих легендарных спортивных имен Celica и MR2, Honda уже делает это. Не так давно японский автопроизводитель вернул в строй имя Prelude, а в перспективе может обратить свой взор на возрождение культового родстера S2000. Как такой автомобиль мог бы выглядеть, накануне показал виртуальный художник из Филиппин.

Honda S2000 дебютировала в 1999 году как двухместный родстер с открытым верхом и передне-средним расположением двигателя. Производство модели продолжалось до 2009 года. За время выпуска S2000 получила несколько обновлений, включая изменения внешности, интерьера и технической части.

Собственное видение современного S2000 ранее представил филиппинский виртуальный художник Энох Габриэль Гонсалес, известный в социальных сетях как «enochgonzalesdesigns». Его проект представлял гипотетический Honda S2000 2028 года с новым дизайном, открытым верхом и пропорциями, напоминающими оригинальный родстер.

Теперь художник разработал более экстремальную версию Type R. Виртуальный автомобиль получил белый кузов с большим количеством черных элементов, а внешний вид стал заметно агрессивнее предполагаемой стандартной S2000.

Передняя часть отличается вентилируемым капотом и переработанной светотехникой. В нижней части появились три небольших вентиляционных отверстия по краям, а новый бампер получил крупные воздухозаборники и центральный черный элемент в форме буквы «Y».

Боковины также были серьезно переработаны. Передние и задние колесные арки расширили, установили новые боковые пороги, а штатные зеркала получили глянцево-черную отделку. В таком же цвете выполнена рамка ветрового стекла.

Независимый рендер нового Honda S2000 Type R 2028

Отдельного внимания в проекте заслужили колеса. Виртуальный S2000 Type R получил черные легкосплавные диски с двойными спицами, образующими характерный рисунок в форме буквы «Y».

Задняя часть получила еще более заметные перемены. Здесь установлено крупное антикрыло, а бампер полностью переработан. Центральное место в нижней части занимает фирменная для проекта система из трех выхлопных патрубков.

Силовая установка для виртуальной S2000 Type R автором проекта не раскрывается. Каких-либо подтвержденных данных о технических характеристиках гипотетического автомобиля также нет, поэтому связывать его с конкретным двигателем пока нельзя.

Как бы хорошо не смотрелся такой родстер, автомобиль остается дизайнерской фантазией, созданной с помощью компьютерной графики. Honda не подтверждала ни разработку новой S2000, ни появление ее версии Type R. Впрочем, даже несмотря на это полностью исключать появление такого автомобиля в реальности также нельзя.

Ранее в сети появился первый независимый рендер следующего поколения кроссовера Honda CR-V, если верить которому машину ждет радикальное преображение с точки зрения дизайна.