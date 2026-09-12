Затопленный Honda NSX продали в Японии за 8 миллионов иен

Honda NSX NA1 1991, затопленный в гараже паводковыми водами

Honda NSX является иконой японского автопрома, поэтому завладеть такими машинами хотят в любом состоянии. Доказательством этого служит недавний случай из «Страны восходящего солнца». Редкий Honda NSX первого поколения оказался на японском аукционе после серьезного затопления.

Суперкар 1991 года выпуска до наводнения регулярно ремонтировали и модернизировали, однако паводковая вода практически достигла дверных ручек. Несмотря на состояние автомобиля, интерес покупателей оказался неожиданно высоким, а итоговая ставка многократно превысила начальную.

Машина ушла с молотка на торгах «Yahoo! Auctions Japan». Honda NSX NA1 1991 года выпуска был окрашен в цвет Formula Red и до недавнего времени оставался объектом серьезных вложений со стороны владельца.

Салон Honda NSX NA1 1991 после потопа

В начале 2026 года суперкар оказался затоплен паводковыми водами. Вода поднялась почти до дверных ручек, что для низкого среднемоторного NSX означает серьезный риск повреждения двигателя, салона и многочисленных электронных компонентов.

Согласно описанию лота, двигатель после затопления запускать не пытались. Покупателю предстояло самостоятельно оценить последствия попадания воды и определить объем необходимых восстановительных работ.

Примечательно, что до наводнения автомобиль уже получил немало дорогостоящих доработок. Актуальный владелец приобрел его в 2017 году и успел заменить усилитель рулевого управления и систему ABS, установить другую автоматическую коробку передач, а также провести работы с двигателем.

Особенно затратным оказался ремонт силового агрегата. Капитальный ремонт штатного 3-литрового V6 провели при пробеге около 200 тысяч км, потратив на него примерно 2 миллиона иен (примерно 1,1 млн рублей при пересчете на российскую валюту).

На момент продажи пробег Honda NSX составлял 236 тысяч 776 км. После затопления автомобиль выставили в состоянии «как есть», без гарантии восстановления.

Начальная ставка составила 1 миллион иен. Для автомобиля в исправном состоянии такая цена была бы несопоставима с его рыночной стоимостью, однако в данном случае покупателю предстояло взять на себя все риски, связанные с последствиями затопления.

Несмотря на это, за двухнедельный период торгов было сделано 93 ставки. В итоге победитель предложил 8 миллионов 4 тысячи иен (около 4,4 млн рублей по сегодняшнему курсу) – сумма оказалась более чем в восемь раз выше стартовой.

Теперь новому владельцу предстоит решить, есть ли смысл восстанавливать NSX или использовать его как источник запчастей. Если автомобиль все же планируется вернуть на дорогу, список работ может оказаться весьма серьезным из-за уровня затопления и потенциального повреждения силовой установки, салона и электроники.