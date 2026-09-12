Миниатюрный японский электрокар-бюджетник от KG Motors хотят начать выпускать массово в 2027 году

Электрокар mibot помещается в грузовой отсек Toyota Hiace

Японский стартап KG Motors (не путать с корейским KGM) готовится к серийному выпуску сверхкомпактного электромобиля mibot. После привлечения новых инвестиций компания начала подготовку производственных мощностей и рассчитывает вывести модель на японские дороги уже в 2027 году. Автомобиль рассчитан на городские и локальные поездки, а его главными особенностями являются минимальные размеры и простая конструкция.

Бренд KG Motors был основан в Японии для разработки компактных электрических транспортных средств. Прототип mibot компания представила еще в 2024 году, после чего объявила о планах выпуска ограниченной серии. В 2026 году KG Motors перешла к подготовке серийного производства модели, рассчитывая начать поставки в 2027 году.

Первая партия таких машин в количестве 300 штук и ценой около 1 миллиона иен за каждую (примерно 550 тысяч рублей по текущему курсу).

KG Motors mibot

Теперь компания получила дополнительные средства для перехода к следующему этапу. KG Motors привлекла 470 миллионов иен инвестиций от сторонних инвесторов. Деньги планируется направить на производственное оборудование, включая пресс-формы, повышение качества и расширение производственных возможностей.

Часть инвестиций также будет использована для дальнейшей разработки программного обеспечения и продвижения автомобиля. KG Motors рассчитывает, что mibot появится на японских дорогах уже в 2027 году.

Автомобиль отличается очень компактными габаритами. Его длина составляет 2485 мм, ширина – 1140 мм, а высота – 1470 мм. По размерам mibot меньше типичного японского автомобиля класса Kei, что должно облегчать его использование в условиях плотной городской застройки.

KG Motors mibot

Внешность выполнена в округлом и достаточно простом стиле. Компактный салон рассчитан только на одного человека, а бортовое программное обеспечение сможет получать новые функции через OTA-обновления.

Силовая установка электромобиля развивает 6,7 л.с. Максимальная скорость составляет 60 км/ч, а заявленный запас хода достигает 100 км. Для повседневных городских поездок этого должно быть достаточно.

Зарядка осуществляется от сети переменного тока напряжением 200 В. Полное пополнение запаса энергии занимает около трех часов.

KG Motors рассчитывает использовать mibot не только как обычный городской транспорт. Компания планирует сотрудничать с местными органами власти и предприятиями, проводя практические исследования в регионах, где существует нехватка транспортных средств.