Новая Toyota Celica может получить 400-сильный турбомотор и раллийные наклонности

Прототип новой Toyota Celica

Toyota продолжает рассматривать возможность возвращения Celica в модельную линейку. По последним данным, раскрытым японскими СМИ, новое купе может стать более серьезным спортивным автомобилем с мощным турбодвигателем и полным приводом. Одной из ключевых технологий для него рассматривается новый мотор G20E, который сейчас проходит испытания в автоспорте.

Напомним, Toyota Celica впервые появилась в 1970 году и выпускалась на протяжении семи поколений. Спортивная версия GT-FOUR с турбированным двигателем и полным приводом получила известность благодаря выступлениям Toyota в чемпионате мира по ралли. Производство машины завершилось в 2006 году после окончания выпуска седьмого поколения.

Сейчас Toyota работает над потенциальным возрождением Celica, причем проект постепенно обрастает техническими подробностями. Если планы компании будут реализованы, новая модель может получить совершенно иной характер по сравнению с образом классического ретро-купе.

Главным кандидатом для автомобиля называется новый 2-литровый рядный четырехцилиндровый турбодвигатель G20E. Этот мотор уже проходит испытания в реальных гонках Super Taikyu, где Toyota продолжает дорабатывать не только силовой агрегат, но и кузов с шасси.

G20E также использовали в концепте GR Yaris M. В его случае двигатель был установлен за водителем, а автомобиль получил среднемоторную компоновку и полный привод. Впрочем, для будущей Celica подобная архитектура считается маловероятной.

Рендер нового поколения Toyota Celica

Ожидается, что новое купе получит переднемоторную компоновку, а сам G20E может стать основой силовой установки автомобиля. Новый мотор разрабатывался с расчетом на большую мощность при примерно на 10 процентов меньших высоте и объеме по сравнению с обычным 2,4-литровым турбодвигателем.

Для серийной спортивной машины в качестве потенциальной мощности называют цифру около 400 л.с., тогда как в автоспорте потенциал двигателя может оказаться еще выше.

Вероятно, что у 2-литрового турбомотора также будет вариант в составе гибридной системы. В таком случае автомобиль может получить не только высокую мощность, но и полный привод с электрическими компонентами.

С трансмиссией ситуация пока лишена инсайдов. Тем не менее, если верить слухам, помимо шестиступенчатой механической коробки, для Celica рассматривается восьмиступенчатая автоматическая GR-DAT, которая применяется на GR Yaris и других спортивных моделях Toyota.

Название будущей модели пока также не определено. Среди возможных вариантов упоминается «Celica Sport», а еще одним кандидатом считается вариант «GR Celica». Причем Toyota уже подала заявку на регистрацию последнего в качестве товарного знака.

Предполагаемые сроки появления автомобиля располагаются в диапазоне между 2027 и 2028 годами. Официальной даты премьеры машины Toyota пока не объявляла.