Патент Toyota намекнул на новый легковой пикап с «хитрой» грузовой платформой

Toyota RAV4 2026

Toyota может готовить новый компактный пикап, который составит конкуренцию Ford Maverick. Компания пока не раскрывает планов по серийной машине, однако опубликованный патент заставил журналистов задуматься на тему того, что это будет за автомобиль. Документ описывает механизм, позволяющий увеличивать полезную длину грузового отсека без изменения внешних габаритов автомобиля.

Идея компактного пикапа на базе Toyota RAV4 уже некоторое время обсуждается как потенциальный проект для конкуренции с Ford Maverick. Официального подтверждения от Toyota пока нет, однако новый патент компании снова заставил обратить внимание на этот пока засекреченный проект.

Заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США Toyota подала в феврале 2025 года. Документ посвящен устройству для увеличения длины грузовой платформы, причем вся конструкция способна убираться внутрь заднего борта.

Основой механизма служит U-образная рама. В сложенном состоянии она располагается внутри задней двери и практически не выступает за пределы кузова.

Патент грузовой платформы нового безымянного пикапа Toyota

После открытия или закрытия заднего борта раму можно повернуть наружу. В рабочем положении она образует дополнительные боковые опоры и поперечины, увеличивая пространство, доступное для размещения длинномерных грузов.

В конструкции предусмотрены поворотный шарнир и механизм фиксации. Для хранения после использования отдельный отсек встроен непосредственно в задний борт, поэтому владельцу не придется снимать конструкцию или оставлять выступающие элементы снаружи.

Решение отличается от обычных внешних удлинителей грузовой платформы, которые устанавливаются на пикапы отдельно. Toyota предлагает разместить весь механизм внутри кузова, сохранив компактные внешние размеры автомобиля.

Подобная система может пригодиться для перевозки длинных предметов. В патентном описании упоминаются пиломатериалы, лестницы, трубы, мебель, велосипеды и каноэ.

Практическая ценность конструкции стала бы для компактного пикапа одной из его главных «фишек». Дополнительная длина грузового пространства появляется только тогда, когда она необходима, а в обычном состоянии механизм не увеличивает размеры автомобиля.

Когда такой пикап может появиться на свет, все еще неизвестно. Ранее ходили слухи, что автомобиль может получить платформу RAV4, вместе с которой он теоретически мог бы унаследовать и дизайн этого кроссовера. Впрочем, пока тестовые прототипы не выехали на первые испытания, строить догадки на эту тему слишком рано.