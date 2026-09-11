В Японии продают новый компактный электромобиль LBIRD, для которого не нужны водительские права

4-колесный электромобиль LBIRD

Японская фирма Sun Emperor представила новое четырехколесное средство передвижения LBIRD, рассчитанное на людей, у которых нет водительских прав. Модель получила компактные размеры, устойчивую конструкцию и несколько режимов движения для разных условий.

В последние годы в Японии набирают популярность компактные транспортные средства, для которых не требуется водительское удостоверение. После введения в июле 2023 года системы специализированных малогабаритных моторизованных средств спрос на подобный транспорт резко вырос.

Однако у двухколесных моделей, которые буквально заполонили местный рынок, есть ограничения: это недостаточная устойчивость и сложности с перевозкой багажа. Местная компания Sun Emperor решила предложить альтернативу и создала четырехколесный электромобиль LBIRD.

Главная особенность этой модели – два колеса спереди и два сзади. Благодаря такой конструкции транспортное средство сохраняет устойчивость даже в неподвижном состоянии или при медленном движении, что снижает раскачивание во время поездки.

LBIRD получил 14-дюймовые шины. Они должны обеспечивать более уверенное движение по неровным поверхностям.

Габариты получились компактными: длина составляет 1375 мм, ширина – 590 мм, высота – 950 мм. По ширине LBIRD примерно сопоставим с рулем обычного взрослого велосипеда, поэтому он может использоваться на участках дороги с ограниченным пространством.

4-колесный электромобиль LBIRD

Режим движения выбирается кнопкой на руле. Максимальная скорость в основном режиме составляет 20 км/ч, еще один режим ограничивает ее до 12 км/ч, а для движения по тротуару предусмотрен режим с максимальной скоростью 6 км/ч.

Для перевозки вещей предусмотрен центральный отсек с сумкой, рассчитанной на нагрузку до 10 кг. В ней можно перевозить повседневные покупки, личные вещи или домашних животных.

Электродвигатель получает энергию от аккумулятора увеличенной емкости. Запас хода достигает 50 км на одной полной зарядке. Батарею можно снять с транспортного средства и зарядить от обычной бытовой розетки дома или на работе.

Для маневрирования в ограниченном пространстве предусмотрен режим заднего хода. Это должно упростить движение и парковку в местах, где недостаточно места для разворота.

Покупателям доступны два цвета кузова – «Черный» и «Белый».

Стоимость LBIRD составляет в Японии около 300 тысяч иен (около 165 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту).

Недавно мы также рассказывали о складном электровелосипеде e Ant, который при цене около 100 тысяч рублей обладает запасом хода до 190 километров и тремя вариантами мощности.