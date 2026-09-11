Kia Sportage следующего поколения показали на реалистичном рендере

Рендер нового поколения Kia Sportage 2027

Kia готовит масштабное обновление Sportage, которое должно заметно изменить внешность популярного кроссовера. Накануне в сети появился рендер следующего поколения, созданный на основе ранее утекших изображений тестового автомобиля. Судя по этому изображению, модель станет заметно более угловатой и приблизится по пропорциям к электрическим вседорожникам бренда.

Напомним, Sportage первого поколения дебютировал в 1993 году и стал первой моделью Kia в сегменте компактных SUV. Пятое поколение кроссовера представили в 2021 году. Спустя 3 года машина пережила плановый рестайлинг, затронувший дизайн ее передней части и интерьер, а сейчас инженеры работают над шестой генерацией этого SUV-бестселлера корейской марки.

Судя по рендеру, опубликованному французским изданием «Auto-Moto» (заглавное изображение), главной особенностью нового Sportage может стать передняя часть. Дневные ходовые огни начнутся у края капота и «растекутся» вниз по краям к бамперу. Вертикальные элементы пройдут практически до нижней части бампера, сформировав выразительную световую графику.

По сравнению с нынешним Sportage бумерангообразная форма дневных ходовых огней должна стать длиннее и острее. Внутри передней оптики расположатся тонкие горизонтальные блоки фар, а между ними разместится крупная решетка радиатора, визуально сжатая по вертикали.

Рендер нового поколения Kia Sportage 2027

Спереди также хорошо заметно, как фары визуально соединяются с верхней частью решетки радиатора. Такая компоновка перекликается с вертикальной световой графикой, которую Kia уже использует в дизайне своих электромобилей серии EV. Теперь похожий подход может перейти и на кроссоверы марки с двигателями внутреннего сгорания.

Существенно измениться может и боковая часть кузова. Колесные арки и пороги получат массивную черную пластиковую защиту, а задняя стойка будет установлена почти вертикально.

В результате пропорции Sportage станут менее похожими на обтекаемый городской кроссовер. Более прямые линии и массивные элементы кузова приблизят автомобиль к традиционному SUV.

Силовая гамма, по предварительным данным, будет включать в себя 1,6-литровый бензиновый турбомотор и 1,6-литровую гибридную установку с турбированным двигателем. Для гибридной версии, вероятно, речь идет о системе нового поколения.

Сколько будет стоить новое поколение этого кроссовера, пока сказать сложно. Сейчас бензиновые версии Sportage продаются в Южной Корее по ценам от 20 до 30 миллионов вон (примерно 1,25 – 1,9 млн рублей), а гибридные – от 30 миллионов вон (от 1,9 млн рублей).

Если новая модель получит модернизированную платформу, обновленную мультимедийную систему и гибридную установку следующего поколения, ожидается увеличение ее стоимости примерно на 3–4 миллиона вон (около 190 – 250 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту по сегодняшнему курсу).

Официальная премьера нового Kia Sportage может состояться до конца 2027 года.