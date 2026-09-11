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Kia Sportage следующего поколения показали на реалистичном рендере

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
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Новый Kia Sportage может получить совершенно другой дизайн

Kia Sportage следующего поколения показали на реалистичном рендере
Рендер нового поколения Kia Sportage 2027

Kia готовит масштабное обновление Sportage, которое должно заметно изменить внешность популярного кроссовера. Накануне в сети появился рендер следующего поколения, созданный на основе ранее утекших изображений тестового автомобиля. Судя по этому изображению, модель станет заметно более угловатой и приблизится по пропорциям к электрическим вседорожникам бренда.

Напомним, Sportage первого поколения дебютировал в 1993 году и стал первой моделью Kia в сегменте компактных SUV. Пятое поколение кроссовера представили в 2021 году. Спустя 3 года машина пережила плановый рестайлинг, затронувший дизайн ее передней части и интерьер, а сейчас инженеры работают над шестой генерацией этого SUV-бестселлера корейской марки.

Судя по рендеру, опубликованному французским изданием «Auto-Moto» (заглавное изображение), главной особенностью нового Sportage может стать передняя часть. Дневные ходовые огни начнутся у края капота и «растекутся» вниз по краям к бамперу. Вертикальные элементы пройдут практически до нижней части бампера, сформировав выразительную световую графику.

По сравнению с нынешним Sportage бумерангообразная форма дневных ходовых огней должна стать длиннее и острее. Внутри передней оптики расположатся тонкие горизонтальные блоки фар, а между ними разместится крупная решетка радиатора, визуально сжатая по вертикали.

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Рендер нового поколения Kia Sportage 2027

Спереди также хорошо заметно, как фары визуально соединяются с верхней частью решетки радиатора. Такая компоновка перекликается с вертикальной световой графикой, которую Kia уже использует в дизайне своих электромобилей серии EV. Теперь похожий подход может перейти и на кроссоверы марки с двигателями внутреннего сгорания.

Существенно измениться может и боковая часть кузова. Колесные арки и пороги получат массивную черную пластиковую защиту, а задняя стойка будет установлена почти вертикально.

В результате пропорции Sportage станут менее похожими на обтекаемый городской кроссовер. Более прямые линии и массивные элементы кузова приблизят автомобиль к традиционному SUV.

Силовая гамма, по предварительным данным, будет включать в себя 1,6-литровый бензиновый турбомотор и 1,6-литровую гибридную установку с турбированным двигателем. Для гибридной версии, вероятно, речь идет о системе нового поколения.

Сколько будет стоить новое поколение этого кроссовера, пока сказать сложно. Сейчас бензиновые версии Sportage продаются в Южной Корее по ценам от 20 до 30 миллионов вон (примерно 1,25 – 1,9 млн рублей), а гибридные – от 30 миллионов вон (от 1,9 млн рублей).

Если новая модель получит модернизированную платформу, обновленную мультимедийную систему и гибридную установку следующего поколения, ожидается увеличение ее стоимости примерно на 3–4 миллиона вон (около 190 – 250 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту по сегодняшнему курсу).

Официальная премьера нового Kia Sportage может состояться до конца 2027 года.

Фото:Auto-Moto/Julien Jodry

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