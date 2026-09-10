Для нового роскошного кроссовера Honda на 7 мест спрогнозировали цену

Рендер нового Honda Avancier 2027

Honda готовит возвращение Avancier в рамках обновленной стратегии развития модельного ряда. Флагманский внедорожник должен занять нишу более дорогого и комфортного семейного автомобиля, сменив на рынке Odyssey. Премьера машины может состояться весной 2027 года. Накануне ценовой ориентир машины появился в ряде японских СМИ.

Напомним, Honda Avancier впервые появился в 1999 году как крупный кроссовер для японского рынка. Второе поколение модели дебютировало в 2016 году и стало более крупным SUV, ориентированным на китайский рынок. Производство второго поколения завершилось в 2022 году.

Теперь Honda намерена вернуть Avancier в модельный ряд в качестве флагманского пассажирского внедорожника. Целевой срок запуска приходится на 2026 финансовый год, который завершится в Японии в марте 2027 года. Ожидается, что автомобиль получит семь посадочных мест и сделает заметный акцент на уровне комфорта и оснащения.

Одной из главных особенностей Avancier станет более дорогая отделка салона. Передние и сиденья второго ряда могут получить функции вентиляции и подогрева, что должно повысить комфорт пассажиров во время длительных поездок.

Тестовый прототип нового Honda Avancier 2027

По уровню цифрового оснащения Honda будет опираться на легковые модели марки. В салоне ожидаются 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и 12,3-дюймовый сенсорный экран системы Honda Connect. Мультимедийная система будет интегрирована с операционной системой Google.

Предполагаемые размеры Avancier составят 4960x1950x1690 мм. По габаритам модель окажется сопоставима с Toyota Highlander и займет место среди крупных пассажирских SUV.

Техническая часть также должна получить новое решение. Инсайдеры ожидают для Avancier гибридную силовую установку e:HEV следующего поколения с 2-литровым двигателем и двумя электромоторами. Система разрабатывается с расчетом на повышение тепловой эффективности и снижение расхода топлива.

Еще одной особенностью станет измененный принцип работы e:HEV. При совместной работе двигателя и электромоторов система должна обеспечить более высокие динамические характеристики, сохраняя ориентир на экономичность.

Стартовую цену Honda Avancier японская пресса прогнозирует на уровне 6 миллионов иен, что эквивалентно сумме в 3,3 миллиона рублей по текущему курсу. Окончательная стоимость и другие характеристики автомобиля будут раскрыты позднее.

Ранее стало известно, что Honda готовит новый большой минивэн, который, как ожидается, будет конкурировать с бестселлером этого сегмента Toyota Alphard. Машина получит название Elysion и появится в 2028 году.