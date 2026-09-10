Седаны возвращаются в моду: продажи Toyota Camry и Honda Accord резко выросли

Американский рынок седанов в этом году показывает признаки восстановления после нескольких лет снижения интереса к классическим четырехдверным моделям. Особенно заметный рост демонстрируют Toyota Camry и Honda Accord, которые сохраняют позиции среди среднеразмерных автомобилей. Их результаты своим примером демонстрируют, что покупатели по-прежнему видят преимущества седанов, несмотря на продолжающееся доминирование кроссоверов и внедорожников.

Седаны долгое время уступали кроссоверам и внедорожникам, из-за чего некоторые автопроизводители полностью отказались от разработки новых моделей этого типа. Однако статистика американского рынка за текущий год показывает обратную тенденцию.

По состоянию на август совокупные продажи Toyota Camry в США достигли 235 тысяч 334 автомобиля. Это на 11,6% больше результата за аналогичный период прошлого года.

Honda Accord демонстрирует еще более заметную динамику. За тот же период американский рынок принял 129 тысяч автомобилей этой модели, что на 33,3% больше прошлогоднего показателя. В результате Accord стала самой быстрорастущей моделью в американском сегменте среднеразмерных автомобилей.

Популярность Camry и Accord может объясняться сочетанием нескольких практических качеств. Обе модели предлагают просторные салоны и способны обеспечить баланс между стоимостью, расходом топлива и комфортом.

Седан также может оказаться более подходящим выбором для покупателей, которым не нужны третий ряд сидений или возможности для езды по бездорожью. Более низкий кузов положительно влияет на управляемость, а меньшие размеры по сравнению со многими внедорожниками упрощают парковку.

Главный аналитик исследовательской компании iSeeCars Карл Брауэр считает, что часть покупателей могла устать от визуального однообразия современного автомобильного рынка. По его словам, потребители все чаще обращают внимание на привлекательность автомобиля, а не стремятся выбирать машину только потому, что она относится к наиболее популярному сегменту.

Примечательно, но седаны интересны молодежной аудитории. Согласно приведенному в исследовании опросу, 51% подростков видят себя в будущем за рулем седана. Для внедорожников этот показатель составляет 31%.

Экономические факторы также могут играть роль в изменении потребительских предпочтений. Рост цен на топливо и высокая стоимость новых автомобилей заставляют покупателей внимательнее оценивать расходы на содержание машины.

В этой ситуации у седанов есть несколько преимуществ. Они обычно отличаются более низким порогом входа, меньшими расходами на страхование и лучшей топливной экономичностью. Низкий центр тяжести также помогает при прохождении поворотов, а компактные размеры облегчают маневрирование и парковку.