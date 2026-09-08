Honda WR-V готовят к крупной модернизации в 2027 году

Рендер нового Honda WR-V (2027)

Honda рассматривает возможность серьезно обновить компактный WR-V уже в 2027 году. На фоне перехода марки к более широкому использованию гибридных технологий следующая версия модели может получить не только измененную внешность, но и новую силовую установку.

Напомним, Honda WR-V впервые появилась в 2017 году, причем первое поколение создавалось для развивающихся рынков. Японская версия кроссовера дебютировала в марте 2024 года как отдельная компактная модель в линейке Honda. В 2027 году модель ждет серьезное обновление, связанное с переходом марки на новое поколение гибридных технологий.

Сейчас WR-V занимает отдельную нишу между компактными моделями Honda и более дорогим Vezel. Японская версия имеет длину 4325 мм, ширину 1790 мм и высоту 1650 мм. Стартовая цена составляет 2,1 миллиона иен (примерно 1,7 млн рублей по актуальному курсу).

Нынешняя силовая установка представлена 1,5-литровым атмосферным четырехцилиндровым бензиновым двигателем в сочетании с вариатором. Мотор развивает 118 л.с. и 142 Нм.

Главным направлением будущей модернизации может стать гибридная версия. У конкурентов WR-V уже есть гибридные модификации, поэтому переход на бензиново-электрическую силовую установку рассматривается как способ повысить конкурентоспособность модели.

Рендер нового Honda WR-V (2027)

Новое поколение гибридной технологии Honda должно задействовать переработанную платформу и обновленную силовую установку. Заявленная цель – увеличить топливную эффективность более чем на 10% за счет повышения эффективности системы и снижения массы. Глобальное внедрение новой технологии должно начаться последовательно с 2027 года.

За пределами Японии уже заметили замаскированный автомобиль, который предположительно является обновленной версией индийского Elevate. Эта модель послужила основой для японского WR-V, однако пока невозможно утверждать, что все изменения тестовой машины перейдут на японскую версию.

Среди ожидаемых внешних доработок называют новые передний и задний бамперы, фары и задние фонари, а также иной дизайн колесных дисков (как на неофициальных иллюстрациях в этом материале). Изменения могут затронуть и интерьер, но на рендерах его пока не показали.

Дополнительное оснащение может включить в себя более крупный дисплей, камеру кругового обзора, вентиляцию сидений и обновленные системы помощи водителю.

Ожидаются и улучшения комплекса Honda Sensing, а также информационно-развлекательной системы.

Накануне также стало известно, что полностью перебраться на гибридные технологии может мировой бестселлер Honda в сегменте компактных SUV – «паркетник» CR-V. Премьеру его нового поколения ждут в ближайшие несколько лет.