Следующий Honda CR-V может стать целиком гибридным автомобилем

Honda CR-V актуального поколения

Сегмент компакт-кроссоверов остается одним из самых популярных в мире. Основные его игроки, такие как Toyota RAV4 и Mazda CX-5 уже сменили поколения, а теперь на очереди стоят Kia Sportage и Honda CR-V. По свежим слухам, последний может сделать ход конем и полностью перейти на бензиново-электрические силовые установки, отказавшись от классических негибридных двигателей.

Напомним, первое поколение Honda CR-V справило дебют в далеком 1995 году, после чего модель заняла место одной из ключевых в линейке кроссоверов марки. Шестая итерация CR-V была представлена в 2022 году, а теперь все идет к тому, что этому кроссоверу предстоит перебраться в седьмое по счету поколение.

В новой генерации этой модели, запуск которой ждут до конца нынешнего десятилетия, Honda может полностью отказаться от бензиновых версий CR-V. По сообщениям австралийского издания «Drive», компания рассматривает переход своего основного кроссовера исключительно на гибридные силовые установки, объединяющие бензиновый двигатель и электромотор.

Изменение стратегии происходит на фоне пересмотра планов Honda в сфере электрификации. Компания столкнулась с финансовыми сложностями и проблемами с окупаемостью инвестиций в электромобили, поэтому гибридная технология рассматривается как более практичный вариант дальнейшего развития модельного ряда.

Для Honda переход CR-V на гибридную схему может стать логичным шагом и продолжением уже выбранного пути. Компания несколько лет развивает бензиново-электрические силовые установки на легковых моделях. В их числе Civic и Accord, причем доля гибридных версий этих автомобилей постепенно увеличивается.

У Accord большинство комплектаций, начиная со Sport, уже используют гибридные силовые установки. У Civic бензиновыми остаются главным образом спортивные версии Si и Type R.

Теперь аналогичный подход может распространиться на кроссоверы Honda. Компания рассчитывает провести необходимые изменения с минимальными затратами и без полной смены платформы.

Недавно кроссовер, который может быть новым поколением CR-V, был замечен в ходе дорожных испытаний. Машина, облаченная в плотный камуфляж, попала в объективы фотошпионов в Штатах, что намекает на активную фазу подготовки к ее серийному дебюту.

Несмотря на маскировку, уже тогда было отчетливо видно, что «паркетник» может пережить заметное визуальное преображение в сравнении с предшественником, а сам его дизайн, вероятно, будет опираться на безымянный концепт-кар, представленный весной этого года.