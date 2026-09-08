Рестайлинговый Hyundai Santa Fe показан на неофициальных рендерах

Рендер кормы рестайлингового Hyundai Santa Fe (2027)

Hyundai готовит масштабное обновление Santa Fe пятого поколения, которое может оказаться гораздо обширнее классического рестайлинга. Накануне в сети появились изображения предполагаемой кормы модели, позволяющие впервые оценить направление изменений задней части кузова этого популярного кроссовера. Кроме того, компания готовит ряд корректировок в технической части автомобиля.

Hyundai Santa Fe впервые увидел свет в 2000 году, став первенцем сегмента SUV корейской марки. Пятое поколение модели дебютировало в 2023 году с полностью измененной угловатой внешностью. В 2026 году Hyundai готовит масштабное обновление актуального Santa Fe, которое затронет не только дизайн, но и техническую часть машины.

Судя по новому рендеру кормы и шпионским сникам, главным отличием автомобиля от предшественника станет новая световая графика. Вместо расположенных низко фонарей характерной H-образной формы Santa Fe получит длинную красную светодиодную полосу, проходящую горизонтально по верхней части двери багажника.

По краям эта полоса будет загибаться вниз, формируя вертикальные световые элементы. В нижней части бампера появится тонкий отражатель, визуально расширяющий заднюю часть автомобиля.

Название «SANTA FE» разместят по центру двери багажника под световой полосой, а эмблема Hyundai останется выше. Номерной знак, наоборот, переместится ближе к бамперу. Благодаря этому центральная часть двери станет визуально чище.

Переработка задней части может быть связана с критикой дизайна нынешней модели. Задняя дверь и расположенные на ней элементы часто воспринимались как слишком массивные, поэтому Hyundai, если верить рендерам, может сделать композицию более аккуратной.

Рендер рестайлинговой версии Hyundai Santa Fe (2027)

Общие пропорции кузова дизайнеры менять явно не собираются. Вертикальные задние стойки, угловатая линия крыши и крупные накладки на колесных арках сохранятся, как и характерный внедорожный силуэт. Крышный спойлер и рейлинги также останутся на своих местах.

Зато перемены затронут силовые установки. Версия с 2,5-литровым турбированным двигателем может отказаться от 8-ступенчатого преселективного робота с двойным сцеплением в пользу автоматической коробки с гидротрансформатором. Причиной называют многочисленные жалобы на рывки DCT при движении на низких скоростях.

Гибридный Santa Fe с 1,6-литровым турбомотором сохранит 6-ступенчатый автомат. Вместе с тем ожидается модернизация самой гибридной системы за счет технологий, недавно примененных на Hyundai Grandeur.

Отдельно ходят слухи о возможном появлении версии EREV с увеличенным запасом хода и электрической силовой установкой на некоторых рынках.

Масштаб изменений может негативным для покупателей образом отразиться на стоимости автомобиля. На фоне предыдущих обновлений Hyundai, сопровождавшихся заметным ростом цен, для нового Santa Fe удорожание в Корее может составить примерно от 3 до 4 миллионов вон (около 195 тысяч – 260 тысяч рублей), пишет местная пресса.

Актуальный кроссовер на родном для него рынке, напомним, сейчас стоит от 36 миллионов 570 тысяч вон южнокорейских вон (или примерно 2,3 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 8 сентября).