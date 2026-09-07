Mitsubishi Pajero превзошел ожидания рынка: более 3 тысяч заявок на покупку в Австралии

Новое поколение Mitsubishi Pajero (2027)

Меньше недели назад Mitsubishi представила новое поколение Pajero, которое после многолетнего перерыва возвращается на мировой рынок. Одним из первых рынков для этого потенциального бестселлера станет Австралия, где уже определена структура модельного ряда, включающая три комплектации.

Несмотря на то, что официальный прием заказов еще не стартовал, местные дилеры получили свыше 3 тысяч неофициальных заявок на покупку машины. Если интерес к внедорожнику будет находиться на таком высоком уровне на протяжении долгого времени, то обеспечить всех желающих приобрести новый Pajero компании Mitsubishi окажется непросто.

Mitsubishi Pajero впервые появился в 1982 году и быстро стал одной из ключевых моделей марки в сегменте внедорожников. Четвертое поколение дебютировало в 2006 году и оставалось в производстве до 2021 года. Новое поколение Pajero было представлено 2 сентября 2026 года после многолетнего отсутствия модели на рынке.

Австралийская линейка свежего «Паджеро» будет включать три комплектации: GLS, Exceed и GSR. Для автомобиля предусмотрят восемь вариантов окраски кузова, а первые машины поступят к дилерам до конца этого года.

Несмотря на это, более 3000 австралийских покупателей уже подписали письма о намерениях приобрести новый Pajero. Для модели, которая еще не вышла в продажу, это стало заметным индикатором интереса со стороны рынка.

Новое поколение Mitsubishi Pajero (2027)

На презентации машины в Mitsubishi заявили, что в проекте возрожденного «Паджеро» делают ставку на сочетание трех качеств, обозначенных как Prestige («Престиж»), Confidence («Уверенность») и Comfort («Комфорт»), часть из которых не были сильными сторонами его предшественников. Автомобиль выделился брутальной передней частью кузова и ярко выраженными контурами кузова, призванными подчеркнуть его внедорожный характер.

Под капотом внедорожника расположится 2,4-литровый дизельный двигатель с турбокомпрессором и изменяемой геометрией. Максимальный крутящий момент мотора достигает 480 Нм, мощность 204 л.с., а в пару к нему предусмотрена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Основой автомобиля оказалась высокопрочная рамная конструкция. Спереди используется двухрычажная подвеска, а сзади установлена пятирычажная жесткая конструкция. По задумке Mitsubishi, сочетание такого шасси должно обеспечить Pajero необходимую проходимость вне асфальта без заметного ущерба для комфорта на обычных дорогах.

Габариты нового внедорожника составляют 4920 мм в длину, 1925 мм в ширину и 1910 мм в высоту при колесной базе 2870 мм. Дорожный просвет достигает 230 мм. Геометрические показатели также рассчитаны на эксплуатацию вне асфальта: угол воздухозабора составляет 30,4 градуса, угол въезда – 22,6 градуса, а угол съезда – 25,8 градуса.

Интерьер нового поколения Mitsubishi Pajero (2027)

В салоне будет предусмотрено до трех рядов сидений и до семи посадочных мест. Перед водителем расположится цифровая приборная панель диагональю 14,3 дюйма, а центральное место на передней панели займет сенсорный экран аналогичного размера.

В оснащение нового Pajero также войдет комплекс помощи водителю MI-PILOT и система кругового обзора с 3D-визуализацией. За безопасность отвечают восемь подушек, а акустическую систему представляет Yamaha Ultimate Dynamic Sound с 12 динамиками.

Ранее стало известно, что для нового «Паджеро» в Австралии уже определили цены. За базовую версию этой модели GLS будут просить от 68 тысяч 490 долларов (около 6 миллионов рублей при пересчете на российскую валюту). Кроме того, после премьеры машины стали ходить слухи о потенциальном появлении раллийной версии внедорожника от ателье Ralliart, но быстро были развеяны руководством компании.