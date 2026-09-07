Honda N-ONE следующего поколения показан на первых рендерах

Независимый рендер нового поколения Honda N-ONE (2028)

Следующее поколение компактной Honda N-ONE может выйти уже в 2028 году, но кардинальных изменений во внешности от него, вероятно, ждать не стоит. К такому выводу пришло известное японское издание «Carview.Yahoo», опубликовавшее первые рендерные изображения этого хэтчбека.

Напомним, история Honda N-ONE началась в 2012 году. Второе поколение хэтчбека представили в ноябре 2020 года, причем после смены генерации дизайн автомобиля изменился минимально. В 2025 году семейство пополнилось электромобилем N-ONE e:, а бензиновая версия RS пережила обновление.

Как пишут японские инсайдеры, для N-ONE смена поколения не обязательно означает полностью новый внешний вид. Уже при переходе от первой генерации ко второй Honda сохранила узнаваемую квадратную форму кузова и круглые фары. Тот же подход компания использовала и при создании электрического N-ONE e:, который появился в 2025 году.

Поэтому следующее поколение модели, которое может дебютировать в 2028 году, вероятно, продолжит эту дизайнерскую линию. Круглые фары останутся одним из главных элементов внешности, а общие пропорции будут соответствовать привычному облику N-ONE.

Независимый рендер нового поколения Honda N-ONE (2028)

Отдельный вопрос – техническая начинка. Сейчас модель продается с атмосферными и турбированными бензиновыми двигателями, а также в электрической версии N-ONE e: с запасом хода 295 км по циклу WLTC.

С учетом ограничений по размерам и стоимости кей-каров прямой перенос полноценной гибридной системы e:HEV выглядит сложной задачей. Поэтому при модернизации бензиновой версии инженерам Honda придется найти оптимальный баланс между компактностью, стоимостью и экономичностью.

Еще больше вопросов вызывает будущее «заряженной» версии N-ONE RS. После обновления в ноябре 2025 года спортивная модификация предлагается только с 6-ступенчатой механической коробкой передач, сохраняя акцент на удовольствии от вождения даже на фоне ускоряющейся электрификации.

Пока неизвестно, получит ли следующая N-ONE RS такую же трансмиссию. Отказ от механической коробки разрушил бы одну из главных особенностей спортивной модификации этого хэтчбека.

Изменениям может подвергнуться даже оснащение машины. В частности, следующая N-ONE должна получить более современные функции безопасности Honda Sensing и расширенные возможности подключения.

Ранее этот же источник раскрыл подробности о новом поколении седана Honda Accord. Машину показали на первых независимых рендерах, судя по которым ей предстоит примерить совершенно другой внешний облик в сравнении с предшественницей.