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Honda готовит новый флагманский минивэн против Toyota Alphard

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
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Honda Elysion могут вернуть в 2028 году

Honda готовит новый флагманский минивэн против Toyota Alphard
Рендер нового Honda Elysion 2028

Крупные мировые автопроизводители снова обратили внимание на сегмент больших минивэнов. Honda, как ожидается, готовит новый минивэн L-класса, который может стать преемником Elysion и конкурентом Toyota Alphard, Vellfire и Nissan Elgrand. По предварительной информации, мировая премьера автомобиля может состояться в 2028 году. Модель должна получить просторный салон с капитанскими креслами второго ряда, современные системы помощи водителю и гибридную установку.

Напомним, Honda Elysion вышла на рынок в 2004 году как флагманский минивэн марки. Версия Elysion Prestige появилась в декабре 2006 года и получила 3,5-литровый двигатель V6. Производство Elysion продолжалось до 2013 года, после чего модель покинула японский рынок и перекочевала в Китай, откуда ее, кстати, пару лет назад ввозили в Россию по «серому» импорту. А теперь возродить эту модель собираются на ее родине.

Сейчас основу минивэнов Honda в Японии составляет Step WGN, однако компания, по слухам, работает над возвращением в более дорогой сегмент L-класса. Новый автомобиль должен конкурировать с Toyota Alphard и Vellfire, а также будущим Nissan Elgrand.

Судя по компьютерному рендеру (заглавное изображение), передняя часть будущего минивэна будет выполнена в актуальной стилистике Honda. Кузов сохранит низкую посадку и низкий центр тяжести, характерные для прежнего Elysion, но кузов останется высоким для увеличения пространства в салоне.

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Главный акцент внутри будет сделан на комфорте пассажиров. Второй ряд получит капитанские кресла, а перед водителем появится современная цифровая приборная панель. В оснащение также ожидается усовершенствованная система помощи водителю Honda SENSING 360.

Гибридная силовая установка может стать одной из главных особенностей новинки. Предполагается использование модернизированной двухмоторной системы Honda e:HEV с 2-литровым двигателем внутреннего сгорания, компактным электромотором и новой малогабаритной трансмиссией.

Для полноприводной версии прогнозируется электрическая система 4WD с отдельным электромотором на задней оси. Такая схема должна обеспечить более прямую реакцию на ускорение и улучшенное управление движением автомобиля.

Мировая премьера нового минивэна Honda, по предварительным данным, может состояться уже в 2028 году. Если проект будет реализован, компания получит собственное предложение в сегменте, где сегодня особенно сильны Alphard и Vellfire, а также набирает обороты новый Nissan Elgrand.

Ранее сообщалось, что «Хонда» завершит выпуск Odyssey в Японии. А в качестве преемника этой модели журналистами называется именно минивэн Elysion.

Источник:Goo-net

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