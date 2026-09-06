Honda готовит новый флагманский минивэн против Toyota Alphard

Рендер нового Honda Elysion 2028

Крупные мировые автопроизводители снова обратили внимание на сегмент больших минивэнов. Honda, как ожидается, готовит новый минивэн L-класса, который может стать преемником Elysion и конкурентом Toyota Alphard, Vellfire и Nissan Elgrand. По предварительной информации, мировая премьера автомобиля может состояться в 2028 году. Модель должна получить просторный салон с капитанскими креслами второго ряда, современные системы помощи водителю и гибридную установку.

Напомним, Honda Elysion вышла на рынок в 2004 году как флагманский минивэн марки. Версия Elysion Prestige появилась в декабре 2006 года и получила 3,5-литровый двигатель V6. Производство Elysion продолжалось до 2013 года, после чего модель покинула японский рынок и перекочевала в Китай, откуда ее, кстати, пару лет назад ввозили в Россию по «серому» импорту. А теперь возродить эту модель собираются на ее родине.

Сейчас основу минивэнов Honda в Японии составляет Step WGN, однако компания, по слухам, работает над возвращением в более дорогой сегмент L-класса. Новый автомобиль должен конкурировать с Toyota Alphard и Vellfire, а также будущим Nissan Elgrand.

Судя по компьютерному рендеру (заглавное изображение), передняя часть будущего минивэна будет выполнена в актуальной стилистике Honda. Кузов сохранит низкую посадку и низкий центр тяжести, характерные для прежнего Elysion, но кузов останется высоким для увеличения пространства в салоне.

Главный акцент внутри будет сделан на комфорте пассажиров. Второй ряд получит капитанские кресла, а перед водителем появится современная цифровая приборная панель. В оснащение также ожидается усовершенствованная система помощи водителю Honda SENSING 360.

Гибридная силовая установка может стать одной из главных особенностей новинки. Предполагается использование модернизированной двухмоторной системы Honda e:HEV с 2-литровым двигателем внутреннего сгорания, компактным электромотором и новой малогабаритной трансмиссией.

Для полноприводной версии прогнозируется электрическая система 4WD с отдельным электромотором на задней оси. Такая схема должна обеспечить более прямую реакцию на ускорение и улучшенное управление движением автомобиля.

Мировая премьера нового минивэна Honda, по предварительным данным, может состояться уже в 2028 году. Если проект будет реализован, компания получит собственное предложение в сегменте, где сегодня особенно сильны Alphard и Vellfire, а также набирает обороты новый Nissan Elgrand.

Ранее сообщалось, что «Хонда» завершит выпуск Odyssey в Японии. А в качестве преемника этой модели журналистами называется именно минивэн Elysion.