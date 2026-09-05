Популярные минивэны Toyota сменят поколение: Voxy и Noah ждут большие перемены

Неофициальный рендер нового поколения Toyota Voxy

Toyota готовится к премьере минивэнов Noah и Voxy следующего поколения. Машины могут перейти на новую гибридную систему с 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, но, вероятно, сохранят платформу TNGA GA-C, получив при этом доработанный кузов, подвеску и шумоизоляцию.

Модель Toyota Noah появилась в 2001 году как семейный минивэн среднего размера, а Voxy стала его более молодежной версией. Нынешнее поколение обеих моделей дебютировало в 2022 году на платформе TNGA GA-C. В апреле 2026 года линейка получила масштабное обновление, после которого бензиновую версию планировалось исключить.

Следующая генерация Noah/Voxy, судя по слухам, не станет полностью новым автомобилем с радикально измененной конструкцией. Toyota может сохранить платформу TNGA GA-C, сосредоточившись на повышении жесткости кузова, улучшении шумоизоляции и доработке подвески. Основной задачей таких изменений станет повышение комфорта и устойчивости автомобиля, пишет японский портал «Carview».

Наиболее интересным вопросом остается силовая установка. Сейчас гибридные Noah и Voxy используют 1,8-литровый двигатель, однако Toyota разрабатывает новое поколение более компактных и легких рядных четырехцилиндровых моторов объемом 1,5 и 2 литра, рассчитанных на использование в электрифицированных системах.

Если 1,5-литровый двигатель получит возможность работать в составе гибридной установки, он может стать основой силовой системы следующего Noah/Voxy. Снижение рабочего объема в этом случае планируется компенсировать совершенствованием самого двигателя и управления, что потенциально позволит улучшить топливную экономичность, уровень шума и динамику.

Салон также может стать одним из главных направлений модернизации. Минивэны сохранят ставку на простор и практичную компоновку сидений, но интерьер следующего поколения может получить более качественные материалы и современные информационно-развлекательные системы.

Ожидается развитие крупных дисплеев, цифровых приборов и функций подключения, а пассажиры заднего ряда могут получить дополнительные элементы комфорта.

Отдельное внимание Toyota собирается уделить безопасности. Для следующего поколения Noah и Voxy ожидается актуальная на момент выхода автомобиля версия Toyota Safety Sense с улучшенными возможностями обнаружения объектов и функциями помощи водителю, в том числе усовершенствованные системы помощи при движении по автомагистралям. Премьера машин может состояться в течение ближайших 3 лет.

Между тем, Toyota параллельно работает над проектом модернизации минивэна Roomy, который, судя по последним слухам, хотят сделать чем-то вроде мини-копии флагманского Alphard. Впрочем, сроки его дебюта пока не раскрываются.