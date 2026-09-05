Mitsubishi Outlander нового поколения на первых неофициальных изображениях

Рендер пятого поколения Mitsubishi Outlander (2027)

Mitsubishi продолжает планомерно модернизировать или возвращать в свою модельную линейку известные внедорожные имена. Чего только стоит недавняя премьера нового Pajero. Как раз внешность этого внедорожника сподвигла независимую студию дизайна «Digimods Design» к созданию рендеров следующего поколения кроссовера Outlander, которые были опубликованы накануне в открытом доступе.

Напомним, Mitsubishi Outlander появился в Японии в 2001 году под названием Airtrek, а на других рынках модель получила имя Outlander. В феврале 2021 года Mitsubishi представила четвертое поколение кроссовера, а продажи в Северной Америке начались в апреле того же года. Сейчас эта модель метит в новую, пятую по счету генерацию, которая обещает ей крупные перемены по части экстерьера.

Внешность нового Outlander на рендерах заметно отличается от актуального автомобиля. Передняя часть получила более узкие светодиодные фары, крупную решетку радиатора и новый бампер. За счет этих изменений дизайнеры хотели сделать облик кроссовера более выразительным и агрессивным.

Рендер пятого поколения Mitsubishi Outlander (2027)

Сбоку автомобиль получил более массивную визуальную подачу. На кузове появились скульптурные линии, изменились колесные арки, а их дополнением стали крупные легкосплавные диски. В целом силуэт стал выглядеть более мускулистым, но сохранил пропорции кроссовера.

Не менее заметные изменения, по мнению независимых дизайнеров, могут ждать корму кроссовера. Виртуальный автомобиль получил новые светодиодные фонари, более лаконичную дверь багажника и переработанный спортивный бампер. Все элементы оказались объединены одной стилистикой, за счет чего задняя часть машины выглядит гораздо современнее актуального Outlander.

Чего можно ожидать от технической стороны реформенного кроссовера, пока сказать сложно. Mitsubishi не делала никаких анонсов модернизации «Аутлендера», поэтому гарантированно подтвердить, какими моторами будет комплектоваться автомобиль, невозможно. Напомним, сейчас такие кроссоверы продаются в Японии, Штатах и Европе. Причем в «Старом Свете» машины предлагаются исключительно в подключаемой гибридной модификации (PHEV).

Найти актуальные Mitsubishi Outlander можно и на нашем рынке. Разумеется, это не машины из официальных поставок, которых нет с 2022 года, а автомобили из так называемого «серого» импорта. Ценовой разбег в случае с ними, если верить предложениям параллельных импортеров на крупных классифайдах страны, начинается с отметок в 3,6 миллиона рублей.

Премьера пятого поколения Mitsubishi Outlander может состояться в ближайшие несколько лет, но, вероятно, машина дебютирует в течение 2027 года.