Honda Accord следующего поколения показан на первых изображениях

Рендер Honda Accord 2028

Японский автопроизводитель Honda готовит новое поколение гибридной системы e:HEV, которое может заметно изменить характер будущего популярной модели Accord. Как может поменяться один из самых известных представителей сегмента седанов D-класса внешне и технически – в нашем материале.

Напомним, Honda Accord относится к среднеразмерным седанам марки и традиционно ориентирован на сочетание комфорта и качественных ходовых характеристик. В современных версиях модели компания использует гибридную систему e:HEV, которая стала одной из ключевых технологий марки. Машина конкурирует с такими известными представителями своего класса как Toyota Camry и Kia K5.

Судя по первым неофициальным рендерам, новый «Аккорд» переживет крупные визуальные перемены. Дизайн машины «срисуют» с одноименного концепт-кара, представленного этим летом.

Рендер Honda Accord 2028

Седану может достаться двухуровневая головная оптика, новая решетка радиатора с рельефным бампером, «кроссоверный» пластиковый обвес на колесных арках и порогах, а также более угловатые боковины кузова и покатая крыша в стиле фастбэк.

Официальной технической информации о следующем поколении Accord пока нет, однако Honda уже работает над новым поколением e:HEV. В рамках этой программы разработаны новые двигатели с циклом Аткинсона – 1,5-литровый для малолитражных автомобилей и 2-литровый для моделей среднего размера.

Кроме того, Honda намерена полностью переработать электрическую часть системы, включая компактные высокоэффективные электромоторы и инверторы, а также модернизировать алгоритмы управления. По заявлению представителей компании, новый 2-литровый двигатель должен расширить диапазон работы в зоне высокой эффективности, одновременно улучшив производительность, экономичность, выбросы и уровень шума.

Новая архитектура e:HEV рассчитана на баланс между экологичностью и ходовыми характеристиками. Ее применение в Accord может дать седану не только прирост максимальной мощности, но и более быструю реакцию на нажатие педали газа, меньший уровень шума и лучшую топливную экономичность в реальных условиях движения.

Еще одним потенциальным изменением станет система Honda S+ Shift. Эта технология впервые появилась на Prelude 2025 модельного года и позволяет имитировать работу ступенчатой трансмиссии в гибридном автомобиле без механической коробки передач. Система согласовывает работу двигателя и электромотора таким образом, чтобы создать ощущение переключения передач и более прямой связи между оборотами двигателя и скоростью автомобиля.

Дополнительный эффект обеспечивает синхронизация звука двигателя с виртуальными переключениями. В результате характер ускорения машины с этой системой становится более спортивным и отличается от привычного поведения гибридных автомобилей.

Honda уже объявила о планах постепенно внедрять S+ Shift в следующие гибридные модели e:HEV, начиная с Prelude. В 2026 году технология должна появиться и на Civic e:HEV RS. Если Accord следующего поколения получит новый 2-литровый e:HEV, вероятность появления на нем системы S+ Shift крайне высока.

Ранее сообщалось, что премьера нового поколения этого седана запланирована на первую половину 2028 года.