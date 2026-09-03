«Заряженный» кроссовер Hyundai Tucson N: каким он будет

Рендер нового Hyundai Tucson N

Hyundai готовит масштабное расширение спортивной линейки N, в которую в ближайшие годы должны войти семь новых моделей. Среди них может оказаться Tucson N – спортивная версия популярного кроссовера, о которой слухи ходят уже некоторое время. Одновременно марка планирует развивать гибридные силовые установки и вернуть спортивным моделям с ДВС более заметную роль. Всего Hyundai рассчитывает продать около 100 тысяч автомобилей N в течение следующих нескольких лет.

Tucson N должен стать одним из наиболее заметных проектов этой программы. Для него уже подготовлен неофициальный рендер британским изданием «Auto Express» (заглавное изображение), демонстрирующий возможное направление дизайна будущего автомобиля.

На визуализации кроссовер получил более агрессивный облик, соответствующий характеру спортивной версии, отличаясь от простой модели особым аэродинамическим обвесом и красными полосами на бамперах и боковых юбках.

Как ни странно, но новая концепция «N» предложит не только внешние отличия. Такие автомобили будут обладать более высокими характеристиками по сравнению со стандартными моделями.

В качестве ориентиров для позиционирования корейская автомобильная пресса приводит модели BMW M Performance, Audi S line и Volkswagen GTI. То есть на этот раз речь будет идти не о машинах, отличающихся от простых своих версий только более спортивным аэрообвесом, а о технически доработанных моделях с заявкой на динамичную езду.

Напомним, Hyundai Tucson пережил плановую смену генерации относительно недавно. Машину показали в конце августа. Кроссовер прошел через серьезную внешнюю трансформацию, а также прибавил в габаритах и стал более современным.

Более того, для него была заявлена особая комплектация XRT, предполагающая наличие внедорожного декора. Продажи пятого поколения этой модели начнутся уже в конце этого года. Следом за ним через процедуру рестайлинга должен пройти его старший брат – более крупный вседорожник Santa Fe.