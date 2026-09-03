Yamaha YZF-R1 Race Base Model адаптировали для езды только по треку

Мотоцикл Yamaha YZF-R1 Race Base Model для трека

Yamaha представила гоночную базовую версию YZF-R1 Race Base Model, созданную на основе мотоцикла 2026 модельного года. Она предназначена исключительно для использования на кольцевых трассах и не сертифицирована для дорог общего пользования. Модель получила гоночные аэродинамические элементы, компоненты подвески KYB и тормозную систему Brembo Stylema.

Напомним, Yamaha YZF-R1 впервые появилась в 1998 году как суперспортивный мотоцикл марки. Модель стала одной из ключевых в своем классе и впоследствии получила целый ряд обновлений, включая современные электронные системы и гоночные технологии.

Новая YZF-R1 Race Base Model получила аэродинамические элементы, призванные повысить устойчивость на трассе. Передняя подвеска использует компоненты KYB, причем настройки демпфирования отбоя и сжатия можно независимо регулировать с левой и правой стороны.

За торможение отвечают моноблочные суппорты Brembo Stylema с радиальным главным тормозным цилиндром. Такая комбинация рассчитана на более точный контроль мотоцикла при замедлении. Сиденье оснащено специальным чехлом, улучшающим сцепление и фиксацию райдера.

Мотоцикл выпускается только в цвете Black Metallic X. Рекомендованная розничная цена в Японии составляет 2 миллиона 442 тысячи иен. При пересчете на российскую валюту по сегодняшнему курсу это около 1,35 млн рублей.

YZF-R1 Race Base Model будет поставляться клиентам без фар, габаритных и задних фонарей, брызговиков, звукового сигнала, пассажирского сиденья и подножек, заднего крыла, зеркал, указателей поворота, бортового инструмента и графических элементов. Гарантия на мотоцикл также не распространяется.

Покупатель получит отдельно комплект проводки и блок управления двигателем с программным обеспечением для работы системы впрыска на гоночной трассе. Предлагаются два варианта ЭБУ – SBK для JSB/EWC и SST для ST1000/SST, причем нужный вариант выбирается при заказе.

Мотоцикл не имеет сертификации Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, поэтому для него нельзя будет получить государственный регистрационный номерной знак. Его эксплуатация на дорогах общего пользования запрещена.

В основе YZF-R1 Race Base Model находится 997-кубовый рядный четырехцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением, DOHC и четырьмя клапанами на цилиндр. Его максимальная мощность составляет 200 л.с. при 13 500 об/мин, а максимальный крутящий момент – 113 Нм при 11 500 об/мин. Мотор работает с 6-ступенчатой коробкой передач и мокрым многодисковым сцеплением.

Габариты модели составляют 2055 мм в длину, 690 мм в ширину и 1165 мм в высоту. Высота сиденья – 860 мм, колесная база – 1405 мм, дорожный просвет – 130 мм. Масса заявлена на уровне 203 кг.

Мотоцикл оснащен 17-дюймовыми колесами с шинами размерностью 120/70 спереди и 200/55 сзади. Спереди установлены два гидравлических дисковых тормоза, сзади – один гидравлический диск. Объем топливного бака составляет 17 литров.