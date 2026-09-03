Новый Honda S2000 возродили в виде виртуального электрического родстера

Виртуальный рендер преемника Honda S2000

Honda S2000 является одной из самых культовых моделей в спортивном сегменте японского автопрома. Машина появилась в конце 90-х, продержавшись на конвейере до 2009 года, но так и не получила прямого преемника. Впрочем, не исключено, что в будущем он появится. По крайней мере, на это намекают свежие рендерные изображения спортивного автомобиля Honda, опубликованные японской прессой.

Независимые художники из «Страны восходящего солнца» опирались в своем проекте на концепт-кар Acura Nexera Vision, представленный недавно.

Низкие и широкие пропорции концепта стали основой для виртуального S2000. Авторы рендеров превратили шоу-кар Nexera Vision в открытый двухместный спортивный автомобиль с длинным низким капотом, сдвинутой назад кабиной и короткой задней частью. Такая компоновка визуально напоминает силуэт оригинального S2000.

Передняя часть получила узкие острые светодиодные фары, широкую нижнюю решетку и черные аэродинамические элементы. Линии кузова сделали максимально чистыми, сосредоточившись не на многочисленных декоративных деталях, а на самих пропорциях автомобиля.

Виртуальный рендер преемника Honda S2000

При подготовке виртуальной модели элементы Nexera Vision адаптировали под более привычную конструкцию серийного автомобиля. Вместо дверей типа «бабочка» использованы обычные боковые двери, а жесткая крыша уступила место открытому кузову. Два спортивных кресла установлены низко, подчеркивая концепцию чистого двухместного родстера.

Большие черные колеса дополняются аэродинамическими элементами на порогах. При этом дизайнеры отказались от массивного антикрыла, сохранив визуальную простоту спортивного автомобиля.

Главный вопрос в этом проекте касается силовой установки. Оригинальный S2000 запомнился атмосферным двигателем, способным работать на высоких оборотах, однако гипотетический преемник может получить электрическую архитектуру.

Электрическая силовая установка могла бы изменить характер родстера. Батарея, расположенная под полом, позволяет снизить центр тяжести, а электромотор способен передавать крутящий момент практически мгновенно. Главной проблемой остается масса, поэтому для спортивного автомобиля инженерам потребуется уделить особое внимание снижению веса и настройке шасси.

Honda ранее уже демонстрировала подход, при котором известные названия возвращаются в современном формате и получают новые технические решения. Один из них – это купе Prelude, которое воскресили в виде гибридного спортивного автомобиля. Поэтому потенциальный S2000 нового поколения мог бы отказаться от атмосферного 2-литрового двигателя прошлого в пользу электрической силовой установки.

Когда преемник S2000 появится и появится ли вообще пока неизвестно.