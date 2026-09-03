Новый рамный пикап Mitsubishi Raider показан на первых изображениях

Mitsubishi планомерно возвращает в свою модельную линейку известные внедорожные имена. Чего только стоит вчерашняя премьера возрожденного Pajero, который должен появиться в продаже в конце этого – начале следующего года. В перспективе список внедорожных моделей японского автопроизводителя будет серьезно расширен. И не исключено, что в их число войдет новый пикап Raider, который ранее уже отметился в линейке компании.
Как она может выглядеть, накануне продемонстрировал известный независимый цифровой художник «Theottle», опубликовавший первые рендеры такого автомобиля.
Подробностей о будущем пикапе пока немного, но сотрудничество Mitsubishi и Nissan делает Frontier одним из наиболее вероятных вариантов для технической основы новой модели. Производство Nissan Frontier для американского рынка сейчас организовано в штате Миссисипи.
Название Raider уже использовалось Mitsubishi в Северной Америке. Пикап появился в 2005 году после партнерства японской компании с Chrysler и был создан для более активного присутствия Mitsubishi в сегменте среднеразмерных грузовиков.
В основе прежнего Raider лежала платформа Dodge Dakota, однако Mitsubishi получила возможность оформить автомобиль в собственном стиле и использовать собственное оборудование. Базовым двигателем был 3,7-литровый V6 мощностью 213 л.с. и крутящим моментом 319 Нм. В зависимости от версии предлагались механическая и автоматическая коробки передач, а покупатели могли выбрать задний или полный привод.
Для версии с V8 использовалась пятиступенчатая автоматическая коробка передач. Производство Raider продолжалось до 2009 года, после чего модель покинула американский рынок.
Новый проект на рендерах Theottle уже не связан с архитектурой Dodge Dakota. Художник представил пикап в стилистике современных Mitsubishi, но с пропорциями и конструктивной основой Nissan Frontier, с которым, скорее всего, машины будет роднить общая платформа.
«Утилитарник» получил собственный внешний облик с двухуровневой головной оптикой, широкой прямоугольной решеткой радиатора и мощными бамперами спереди и сзади, а также пластиковыми боковыми подножками, позволяющими комфортно забираться и выбираться из салона высокого «рамника».
Напомним, не так давно мы рассказывали о том, что Mitsubishi вернула в свою линейку моделей название Raider, правда, не в качестве полноценного автомобиля. Это наименование было присвоено пикапу Triton в его экстремальной модификации, созданной специально для австралийского рынка сбыта.
Такие машины отличаются доработанной подвеской, увеличенным клиренсом, а также особым внешним декором и более широким внедорожным оснащением.