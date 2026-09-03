Новый рамный пикап Mitsubishi Raider показан на первых изображениях

Спекулятивные рендеры возрожденного пикапа Mitsubishi Raider

Mitsubishi планомерно возвращает в свою модельную линейку известные внедорожные имена. Чего только стоит вчерашняя премьера возрожденного Pajero, который должен появиться в продаже в конце этого – начале следующего года. В перспективе список внедорожных моделей японского автопроизводителя будет серьезно расширен. И не исключено, что в их число войдет новый пикап Raider, который ранее уже отметился в линейке компании.

Как она может выглядеть, накануне продемонстрировал известный независимый цифровой художник «Theottle», опубликовавший первые рендеры такого автомобиля.

Подробностей о будущем пикапе пока немного, но сотрудничество Mitsubishi и Nissan делает Frontier одним из наиболее вероятных вариантов для технической основы новой модели. Производство Nissan Frontier для американского рынка сейчас организовано в штате Миссисипи.

Спекулятивный рендер возрожденного пикапа Mitsubishi Raider

Название Raider уже использовалось Mitsubishi в Северной Америке. Пикап появился в 2005 году после партнерства японской компании с Chrysler и был создан для более активного присутствия Mitsubishi в сегменте среднеразмерных грузовиков.

В основе прежнего Raider лежала платформа Dodge Dakota, однако Mitsubishi получила возможность оформить автомобиль в собственном стиле и использовать собственное оборудование. Базовым двигателем был 3,7-литровый V6 мощностью 213 л.с. и крутящим моментом 319 Нм. В зависимости от версии предлагались механическая и автоматическая коробки передач, а покупатели могли выбрать задний или полный привод.

Для версии с V8 использовалась пятиступенчатая автоматическая коробка передач. Производство Raider продолжалось до 2009 года, после чего модель покинула американский рынок.

Спекулятивный рендер возрожденного пикапа Mitsubishi Raider

Новый проект на рендерах Theottle уже не связан с архитектурой Dodge Dakota. Художник представил пикап в стилистике современных Mitsubishi, но с пропорциями и конструктивной основой Nissan Frontier, с которым, скорее всего, машины будет роднить общая платформа.

«Утилитарник» получил собственный внешний облик с двухуровневой головной оптикой, широкой прямоугольной решеткой радиатора и мощными бамперами спереди и сзади, а также пластиковыми боковыми подножками, позволяющими комфортно забираться и выбираться из салона высокого «рамника».

Напомним, не так давно мы рассказывали о том, что Mitsubishi вернула в свою линейку моделей название Raider, правда, не в качестве полноценного автомобиля. Это наименование было присвоено пикапу Triton в его экстремальной модификации, созданной специально для австралийского рынка сбыта.

Такие машины отличаются доработанной подвеской, увеличенным клиренсом, а также особым внешним декором и более широким внедорожным оснащением.