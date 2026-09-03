Новый Toyota RAV4 столкнулся с дефицитом в Штатах: покупатели ждут машины по полгода и дольше

Toyota RAV4 2026

Популярность новой генерации RAV4 оказалась выше, чем этого, похоже, ожидали в Toyota. Новый Toyota RAV4 столкнулся с серьезным дефицитом на одной из ключевых для себя североамериканском рынке.

Дилеры утверждают, что покупателям приходится ждать автомобили более шести месяцев, а в одном из крупнейших дилерских центров Toyota очередь достигает 800 клиентов. Из-за нехватки машин часть покупателей отказывается от заказов и обращается к конкурентам.

Дефицит настолько серьезный, что дилеры практически не успевают формировать складские запасы RAV4. Автомобили отправляются клиентам вскоре после выхода с конвейера, не задерживаясь на площадках.

Показательный пример приводит автосалон Longo Toyota из Калифорнии. В мае этот дилерский центр реализовал более 200 автомобилей RAV4, однако даже после этого в листе ожидания оставалось до 800 покупателей. Некоторые клиенты утверждают, что ожидают свои автомобили уже больше шести месяцев с момента оформления заказа.

В Toyota объясняют нехватку машин подготовкой производства нового RAV4. Перед началом поставок для североамериканского рынка компания потратила значительное время на модернизацию и настройку производственных линий в Японии и Канаде. Теперь к выпуску модели подключается и американское предприятие в Джорджтауне, штат Кентукки, что должно увеличить доступный объем производства.

Пока производственные мощности не позволяют полностью удовлетворить спрос. Покупатели, которые не готовы проводить полгода в ожидании автомобиля, выбирают другие модели и марки. По сообщениям западных СМИ, из-за нехватки RAV4 Toyota уже могла потерять десятки тысяч потенциальных заказов.

Проблемы с поставками отразились и на расстановке сил в сегменте. Honda CR-V вышла на первое место по продажам в Северной Америке, опередив RAV4, причем дефицит автомобилей Toyota стал одним из факторов такого результата.

Примечательно, но в России, напротив, проблем с дефицитом Toyota RAV4 нового поколения не наблюдается. Все такие машины привозят из-за рубежа по альтернативному импорту, а количество объявлений таких кроссоверов на популярных классифайдах превышает отметку в 600.

Автомобили можно найти практически во всех крупных городах страны, а цены на них, если верить предложениям серых дилеров, варьируются от 2,5 до 7,8 млн рублей.