Toyota доработала фары нового RAV4 без помощи тюнеров 

Toyota RAV4 2026

Доработками автомобилей Toyota занимаются не только тюнеры, но и порой в самой компании. Так, к примеру, накануне подразделение Toyota Upgrade Factory представило в Японии новую программу модернизации оптики для RAV4 шестого поколения.

Владельцы версии Adventure смогут установить светодиодные фары от более дорогой комплектации Z, а вместе с ними получить систему адаптивного дальнего света AHS. Для GR Sport пакет предусматривает установку только функции AHS, поскольку сама модель уже оснащается фарами от версии Z.

Программа рассчитана на RAV4 Adventure и GR Sport шестого поколения, выпущенные после декабря 2025 года. Для базовой Adventure модернизация предполагает замену штатной оптики на светодиодные блоки от Z. Одновременно дневные ходовые огни и указатели поворота получают двухсекционное горизонтальное оформление, которое должно сделать переднюю часть автомобиля визуально технологичнее.

Слева – фары до, справа – после

Главным функциональным дополнением стала система AHS. Она автоматически регулирует дальность светового пучка и позволяет не ослеплять встречных водителей и автомобили, движущиеся впереди. За счет этого система должна повысить удобство и безопасность движения в темное время суток.

Для RAV4 GR Sport объем модернизации меньше. Эта версия уже оснащается теми же светодиодными фарами, что и комплектация Z, поэтому владельцам предлагают установить дополнительную функцию AHS.

Стоимость пакета для Adventure составляет 193 тысячи 600 иен (примерно 107 тысяч рублей), а для GR Sport – 116 тысяч 600 иен (без малого 65 тысяч рублей по курсу ЦБ на сегодня).

Напомним, ранее стало известно, что Toyota собирается внепланово улучшить RAV4 актуального поколения, добавив в него внедорожные режимы езды Mud и Rock, которые не были доступны для этой модели с его последней крупной модернизацией.

Кроме того, ходят слухи, что новый пикап Toyota, выход которого запланирован на ближайшие годы, может оказаться построенным на базе RAV4 нынешней генерации.