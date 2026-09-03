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Toyota доработала фары нового RAV4 без помощи тюнеров 

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
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Toyota RAV4 получил новый заводской пакет модернизации фар

Toyota доработала фары нового RAV4 без помощи тюнеров 
Toyota RAV4 2026

Доработками автомобилей Toyota занимаются не только тюнеры, но и порой в самой компании. Так, к примеру, накануне подразделение Toyota Upgrade Factory представило в Японии новую программу модернизации оптики для RAV4 шестого поколения. 

Владельцы версии Adventure смогут установить светодиодные фары от более дорогой комплектации Z, а вместе с ними получить систему адаптивного дальнего света AHS. Для GR Sport пакет предусматривает установку только функции AHS, поскольку сама модель уже оснащается фарами от версии Z.

Программа рассчитана на RAV4 Adventure и GR Sport шестого поколения, выпущенные после декабря 2025 года. Для базовой Adventure модернизация предполагает замену штатной оптики на светодиодные блоки от Z. Одновременно дневные ходовые огни и указатели поворота получают двухсекционное горизонтальное оформление, которое должно сделать переднюю часть автомобиля визуально технологичнее.

Toyota доработала фары нового RAV4 без помощи тюнеров 
Слева – фары до, справа – после

Главным функциональным дополнением стала система AHS. Она автоматически регулирует дальность светового пучка и позволяет не ослеплять встречных водителей и автомобили, движущиеся впереди. За счет этого система должна повысить удобство и безопасность движения в темное время суток.

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Для RAV4 GR Sport объем модернизации меньше. Эта версия уже оснащается теми же светодиодными фарами, что и комплектация Z, поэтому владельцам предлагают установить дополнительную функцию AHS.

Стоимость пакета для Adventure составляет 193 тысячи 600 иен (примерно 107 тысяч рублей), а для GR Sport – 116 тысяч 600 иен (без малого 65 тысяч рублей по курсу ЦБ на сегодня). 

Toyota доработала фары нового RAV4 без помощи тюнеров 

Напомним, ранее стало известно, что Toyota собирается внепланово улучшить RAV4 актуального поколения, добавив в него внедорожные режимы езды Mud и Rock, которые не были доступны для этой модели с его последней крупной модернизацией.

Кроме того, ходят слухи, что новый пикап Toyota, выход которого запланирован на ближайшие годы, может оказаться построенным на базе RAV4 нынешней генерации.

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