Самый качественный и надежный компактный седан в 2026 году продает не Toyota, а Hyundai

Hyundai Elantra 2026

Всем известно, что седаны Toyota очень надежны. Но, как показывают свежие исследования на эту тему, далеко не всегда они являются лидерами в своих сегментах. Так, например, Hyundai Elantra оказалась выше Toyota Corolla в рейтинге надежности компактных 4-дверок 2026 года.

Согласно приведенной оценке авторитетного журнала JD Power, корейский седан получил 86 баллов из 100 за качество и надежность, тогда как результат Corolla составил 81 балл.

Высокая надежность долгое время считалась одним из главных преимуществ Toyota, а Corolla стала одной из моделей, сформировавших эту репутацию. Но что еще интереснее, «Королле» не удалось стать в этом рейтинге даже второй.

Оценка JD Power формируется с учетом количества дефектов, неисправностей и конструктивных недостатков, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей. Elantra получила 86 баллов, Honda Civic – 84, Subaru Impreza – 83, Volkswagen Jetta – 82, Toyota Corolla – 81, а Mazda 3 – 77 баллов. Таким образом, в итоговом рейтинге своего сегмента легендарная модель «Тойоты» заняла в дисциплине качество и надежность предпоследнее место.

Hyundai Elantra 2026

Что касается лидера этого рейтинга, то сейчас новые Hyundai Elantra можно найти на российском автомобильном рынке. Такие седаны ввозят в Россию по схемам «серого» импорта из-за границы. Впрочем, предложений машин 2026 года не так много, как принято считать для автомобиля, мощность двигателя которого подходит под льготные ставки утильсбора (до 160 л. с.). Мы насчитали всего три объявления о продаже новых «Элантр» в РФ, два из которых сосредоточены в Воронеже и одно в Перми.

Цены на такие седаны стартуют от 2 миллионов 170 тысяч рублей и доходят до 2 миллионов 590 тысяч рублей. Во всех случаях речь идет об автомобилях, оснащенных 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем на 115 лошадиных сил и коробкой передач CVT (вариатор).

Кстати, не так давно Hyundai сменил поколение модели Elantra в Южной Корее, где этот автомобиль известен как седан Avante.

Машина сильно поменялась визуально, приобретя более крупные размеры в салоне и обзаведясь помощником на базе искусственного интеллекта. В ближайшем будущем аналогичная трансформация ждет в том числе глобальную версию этой четырехдверки – Elantra, которая затем наверняка может быстро добраться до российского авторынка по схемам «серого» импорта.