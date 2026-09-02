DARTZ превратит внедорожник из GTA в реальный автомобиль

Внедорожник HVY Nightshark из GTA

Латвийская компания DARTZ Vehicles получила заказ на создание полноразмерного внедорожника, вдохновленного моделью HVY Nightshark из компьютерной игры GTA.

Автомобиль, который до сих пор существовал только в виртуальном мире, должен стать полноценной машиной для дорог общего пользования. Кто выступил заказчиком проекта, пока не раскрывается, а его публичная премьера запланирована на неделю выхода GTA VI.

За основу взят внедорожник HVY Nightshark, появившийся в GTA Online в 2017 году. В виртуальном мире он получил большое количество бронированных элементов и характерную внешность, часть которой, в свою очередь, была сформирована под влиянием реальных автомобилей DARTZ.

В дизайне будущей машины будут использоваться мотивы моделей латвийской компании, включая DARTZ Kombat и Prombron Black Shark. С Kombat также связан боковой выхлоп будущего автомобиля – похожее решение использовалось на Kombat Aladeen Edition, который появился в фильме «Диктатор» с Сашей Бароном Коэном.

В DARTZ подчеркивают, что проект не станет простой копией виртуального внедорожника или кинореквизитом. Компания намерена создать полноценный автомобиль, пригодный для эксплуатации на дорогах общего пользования, используя HVY Nightshark как основу для собственного проекта.

«Клиент не просил нас копировать пиксели. Клиент просил нас создать то, чем эти пиксели пытались стать», – рассказал представитель DARTZ RFE Леонард Ф. Янкелович.

Личность заказчика остается неизвестной. Компания не уточняет, идет ли речь о частном покупателе или компании, и не раскрывает другие подробности сделки. Известно только, что заказ уже принят, а работа над машиной ведется в Риге.

Презентацию готового внедорожника планируют провести на неделе выхода GTA VI. Если заявленный график релиза игры сохранится, она выйдет 19 ноября 2026 года.

Таким образом, реальный автомобиль по мотивам игровой модели HVY Nightshark должен появиться перед публикой практически одновременно с новой, шестой частью серии Grand Theft Auto.

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