Второй рестайлинг Kia K5 показан на неофициальных изображениях

Неофициальный рендер нового Kia K5

Kia готовит второе обновление седана K5 в рамках нынешнего поколения. Судя по неофициальным рендерам, автомобиль получит более футуристичный дизайн с новыми световыми элементами, а изменения салона могут оказаться масштабнее обычного рестайлинга. Одновременно для модели ожидается гибридная установка нового поколения TMED-II, а мультимедийная система может перейти на Pleos Connect с Android Automotive.

Kia K5 относится к линейке седанов марки и выпускается в рамках поколения с заводским обозначением DL3. В рамках текущего поколения модель уже получила обновление, однако теперь Kia рассматривает еще одну модернизацию. Новый проект обозначен как DL3 PE2.

Неофициальный рендер нового Kia K5

Судя по опубликованным неофициальным изображениям студией «NYMammoth», следующий K5 сохранит существующую основу, но внешность заметно приблизится к современному стилю Kia. На рендерах седан получил горизонтальные световые элементы, характерные для электромобилей марки, а также вертикальные фары. Подобное оформление ранее связывали с замеченными на тестах прототипами.

Второй рестайлинг для K5 выглядит нестандартным решением, ведь обычно внутри одного поколения проводится одно крупное обновление перед переходом к следующей генерации.

В конкретно этом случае Kia, как ожидается, намерена максимально использовать существующую конструкцию, снизив инвестиционную нагрузку на разработку новой платформы для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Впрочем, потенциальные изменения внешности и салона могут оказаться настолько существенными, что автомобиль будет восприниматься почти как новая модель.

Планшет мультимедийной системы Pleos Connect

Интерьер K5 также должен оказаться более цифровым. Для седана предусмотрят крупный 17-дюймовый центральный дисплей и мультимедийная система Pleos Connect на базе Android Automotive. Но полностью отказываться от физических органов управления в Kia не собираются: основные функции, как ожидается, сохранят отдельные кнопки, что должно упростить управление во время движения.

Одним из главных технических новшеств может стать гибридная силовая установка TMED-II. В новых автомобилях Hyundai Motor Group эта система, как сообщается, обеспечивает примерно на 4% лучшую топливную экономичность и управляемость по сравнению с нынешними гибридами. Кроме того, разработчики стремятся добиться характера ускорения, близкого к электромобилям.

Обновление может привести к заметному росту стоимости седана. На фоне того, что цены на недавно представленные новые модели Hyundai и Kia увеличились в Южной Корее более чем на 3 миллиона вон (около 190 тысяч рублей по нынешнему курсу). Предполагается, что аналогичного повышения на родине модели можно ожидать и для следующей версии K5.

Напомним, недавно Kia K5 удалось войти в пятерку самых надежных среднеразмерных седанов этого года.