Subaru Forester SK примерил новый внедорожный образ

Subaru Forester SK с боди-китом KADDIS AR4

Японская фирма Roadhouse представила собственный боди-кит для популярного местного кроссовера Subaru Forester, основная ставка в котором сделана на несколько крупных элементов экстерьера и увеличение дорожного просвета. Несмотря на небольшой объем изменений, машину удалось подготовить к поездкам за пределами асфальта без потери комфорта.

Для проекта Roadhouse основой был выбран Forester поколения SK. Японский тюнинговый бренд назвал свой набор деталей KADDIS AR4. Его главная «фишка» – возможность изменить внешний вид машины без большого количества конструктивных доработок.

Одним из главных элементов стали расширители колесных арок. Спереди они увеличивают ширину кузова на 35 мм, сзади – на 30 мм. Их форма визуально делает автомобиль легче и одновременно подчеркивает широкую колею.

Переднюю часть Forester Roadhouse выделяет аэродинамический капот. Его форма придает автомобилю более спортивный облик, а оформление выполнено с использованием красно-оранжевого цвета, знакомого по версии X-BREAK. Дополнительные акценты появились вокруг противотуманных фар и других элементов передней части.

Сбоку и сзади образ дополнили брызговики, багажник на крыше и увеличенный спойлер задней двери. Крышный багажник рассчитан не только на визуальную составляющую автомобиля, но и на увеличение возможностей для перевозки снаряжения во время поездок на природу. Для него также предусмотрен дефлектор.

Отдельное внимание тюнеры уделили подвеске. Установка специальных пружин увеличила дорожный просвет Forester на 30 мм, при этом штатные амортизаторы сохраняются. Настройка комплекта рассчитана на эксплуатацию как на асфальте, так и на бездорожье, поэтому увеличение клиренса не будет сопровождаться потерей комфорта.

Subaru Forester SK с комплектом тюнинга KADDIS AR4

Внешний вид автомобиля дополнили 16-дюймовые диски Bloodstock Matte Black MILL размерностью 16×8J+13. На них установлены внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 размерностью 235/70 R16. В сочетании с расширенными арками, увеличенным клиренсом и брызговиками они окончательно переводят Forester в более выраженную внедорожную стилистику.

Комплект KADDIS AR4 рассчитан на поэтапную доработку автомобиля. Расширители колесных арок стоят в Японии 63,8 тысячи иен (примерно 34 тысячи рублей), спойлер задней двери – 30,8 тысячи иен (порядка 16,5 тысячи рублей), аэродинамический капот – 107,8 тысячи иен (около 58 тысяч рублей).

Брызговики в премиальном оранжевом цвете оцениваются в 28,6 тысячи иен (примерно 15 тысяч рублей), кронштейн фары – в 16,5 тысячи иен (без малого 9 тысяч рублей), а комплект подъемных пружин – в 51,7 тысячи иен (около 28 тысяч рублей по текущему курсу).